"Asi, že jsem z Česka." Menšík v Miami řešil nezájem, je ale novou tváří revoluce

První tenista narozený v roce 2005, který to na velkých turnajích elitní kategorie ATP Masters 1000 dotáhl do semifinále. Jakub Menšík v Miami prožívá další kapitolu svého hladkého průlomu mezi absolutní světovou špičku. V pátečním boji o finále český mladík vyzve dalšího unaveného protivníka: domácího Taylora Fritze.

"To, že jsem měl dva dny volna, bylo jedním z klíčů k vítězství. Arthur musel hrát strašně těžký zápas předchozí den," přiznal Jakub Menšík výhodu, kterou získal kvůli nemoci svého osmifinálového soupeře Tomáše Macháče, a kterou bezezbytku využil během čtvrtečního čtvrtfinále.

Osmnáctého hráče světa Francouze Arthura Filse, zdecimovaného předchozími bitvami i chronickými potížemi se zády, porazil 7:6, 6:1 a dosáhl na největší úspěch kariéry.

"Můj servis tady opravdu píše," usmíval se mladý Čech v rozhovoru pro Tennis Channel.

Právě na podání Menšík na Floridě exceluje nejvýrazněji.

"Servírovací masterclass. Znovu!" napsal analytický účet Tennis Insights, zabývající se podrobnou analýzou úderové rychlosti, rotace, hloubky, šířky a celkového dopadu, který má každý jednotlivý úder na soupeře.

Menšíkovi spočítal kvalitu servisu 9,4 z 10 a poznamenal, že hodnotu větší než 9 měl ve všech čtyřech svých duelech v Miami: "Rychlost a přesnost jeho prvního servisu se naprosto vymyká."

"Menšík je skutečná hrozba," prohlásil bývalý americký tenista a trenér Patrick McEnroe.

Steve Tignor z Tennis.com zase označil Čecha za novou tvář velké revoluce, která se v mužském světovém tenisu v posledních měsících formuje.

"Jeho hra je prozatím hodně syrová, ukazuje, že může vyhrávat primárně brutální silou a precizností servisu. Bude ale potřebovat víc než to, aby stoupal ještě výš. Naštěstí to má v hlavě velmi dobře srovnané a stanovuje si rozumné, postupné cíle," svěřil se americký novinář se svým pohledem na devatenáctiletého hráče.

O Menšíkovi se pochopitelně mluví stále hlasitěji, přesto v tenisovém světě přetrvává narativ nevalného zájmu o českého tenistu, zejména co se týče srovnání s bláznivým boomem kolem osmnáctiletého Joaa Fonsecy. Brazilští fanoušci si letos kvůli svému novému hrdinovi naprosto podmanili turnaj v Miami.

Takovému hypu Čech nemůže konkurovat. Pro srovnání: zatímco Fonseca má na instagramu přes milion sledujících, Menšík jich posbíral necelých 44 tisíc.

Ve středu proto český tenista čelil dotazu, jak si vysvětluje, že je kolem něj zatím relativně ticho.

"Právě teď jsou nejlepší na světě Sinner a Alcaraz, takže je normální, že se vše točí kolem nich. Už teď dosáhli velkých věcí. Co se mě týče, minulý rok byl můj první profesionální, takže se mi asi nedostalo tolik pozornosti, ačkoli Fonseca ji letos má," zamyslel se Menšík s tím, že se letos v Miami cítil jako v Jižní Americe.

"Nemám na to jednoznačnou odpověď. Asi je to tím, že jsem z Česka, z menší země. Ale je skvělé vidět nová jména a nakonec to stejně bude tak, že největší pozornost dostane ten nejlepší hráč světa," dodal tenista z Prostějova.

V noci na sobotu krátce po půlnoci středoevropského času se v semifinále utká s Taylorem Fritzem, čtvrtým hráčem světa. Dosud jediný duel s ním na US Open 2023 prohrál drtivě 1:6, 2:6, 0:6.

Teď ale bude mít znovu mírnou výhodu, Fritz hrál totiž ve čtvrtek později než on a postup přes Itala Mattea Berrettiniho vydřel bezmála po třech hodinách.

Sestřih utkání Menšík - Fils | Video: Asociated Press