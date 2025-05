"Ty vago, ono to jde." Valentová šokovala sama sebe, s Gauffovou by dala hned odvetu

Za velkou zkušenost a motivaci do další práce označila osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová dnešní duel 2. kola Roland Garros se světovou dvojkou Coco Gauffovou. Přestože americké favoritce a loňské vítězce Turnaje mistryň podlehla 2:6, 4:6, zjistila, že se může s hráčkou jejího formátu měřit.

Valentová litovala chyb, které ji stály ještě lepší výsledek. Po utkání by si dala s Gauffovou hned odvetu a věří, že ji v budoucnu porazí.

"Určitě mě to překvapilo. Říkala jsem si, že je to trochu nereálné s ní hrát, a překvapilo mě, že říkám: 'Ty vogo, není'. Hned bych s ní šla hrát znova. Teď bych se sebrala a šla bych s ní hrát zase od nuly. Nebo zítra, to je jedno. Nebo bych šla hned teď trénovat," řekla Valentová. "I když jsem byla úplně mrtvá, hned bych šla zase hrát. Ukázalo mi to spoustu věcí a strašně mě to namotivovalo. Myslím, že mi tahle prohra a tento zápas celkově pomůže," uvedla.

Poté, co se dvojnásobná vítězka loňské juniorky probojovala premiérově do hlavní soutěže Roland Garros z kvalifikace, litovala, že nedostala do 2. kola soupeřky, proti kterým by měla větší šanci na postup. Na druhou stranu označila duel proti předloňské vítězce US Open za zkušenost k nezaplacení.

"Pomůže mi to. Čekala jsem, že bude hrát pětkrát, desetkrát líp. Nadstandard, když je druhá na světě. Hraje dobře, nechci snižovat její výkon, jen vím, že se s top hráčkou dá hrát a že na to mám. Dřív jsem myslela, že se s nimi nedá, že je to nereálné, ale dnes jsem si řekla, že to jde," prohlásila. "Cíle se posouvají. Cíl je porazit všechny okolo," doplnila.

Mezi novináři přemítala, že mohla uhrát ještě lepší výsledek. Ví, že ale musí na řadě věcí zapracovat. "Nepředvedla jsem, co jsem chtěla, což mě štve. Kdybych hrála líp, mohla jsem urvat set, nebo třeba i vyhrát," řekla. "Bylo tam někdy špatné rozhodnutí, jindy jsem šla na síť a zkazila to. Nevěděla jsem, jak hraje a nevěděla jsem, čeho je schopná, jako u hráčky, kterou máte nakoukanou víckrát. Někdy jsem chtěla zahrát až moc dokonale a asi je to zbytečné. Ale byl to první zápas s hráčkou top 3 na světě," uvedla Valentová.

Měla radost, že není se svou hrou od nejlepších tak daleko, jak si myslela. "Nemusím všechno překopávat. Jsou to fakt kousky. Říkali to i trenér s tátou, že jsem ve výměnách měla navrch. Stačilo malinko, ale dneska mi to úplně nešlo, takže jsme to úplně netrefovala. To je tenis," uvedla tenistka TK Sparta Praha.

Gauffovou dokázala pětkrát brejknout, jenže sama udržela jen jeden z devíti servisů. "Ona dobře returnuje. Také dobře servíruje, ale dnes mi přišlo, že to tak nebylo. Je právě škoda, že jsem toho nevyužila," řekla Valentová.

Užila si také atmosféru druhého největšího kurtu Suzanne Lenglenové. "Já to miluju. Čekala jsem, že to se mnou hne víc, až tak nervózní jsem nebyla. Šla jsem tam, že si věřím a můžu ji porazit. Mám ráda velké kurty a pomohlo mi i loňské finále juniorek tady na kurtu Kurtu Simonne-Mathieuové, který je tu třetí největší," doplnila Valentová, které patří ve světovém žebříčku 172. místo.