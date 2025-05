Světová média hodila Česko do pytle s Běloruskem. Brutální trénink, říká Sabalenková

Hned devět českých tenistek se objevilo v hlavní fázi turnaje letošního French Open. Hlavu nad tím, kde se neustále berou hráčky z této části Evropy, si lámou nejen zahraniční novináři, ale s odpovědí na to přispěchala i současná světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková.

Ať už česká tenisová sezona na okruhu WTA vypadá jakkoli mizerně, Paříž už v prvních dnech antukového grandslamu přinesla pár pozitivních zpráv.

Sára Bejlek a Tereza Valentová si připsaly první výhry na podniku velké čtyřky po fantastických jízdách kvalifikací. Formu na antuce našla Marie Bouzková a po zranění se v solidní formě vrátila i Markéta Vondroušová.

Češky tak o sobě opět daly vědět a tenisová média přepadla touha znát odpověď na otázku, jak je to možné, když jde oproti ostatním o tak malou zemi.

Jeden z novinářů na tiskové konferenci v Paříži tak poprosil aktuální tenisovou královnu z Běloruska, aby se zamyslela, čím to může být.

"Francie je tak velkým státem a má sotva jednu hráčku ve stovce, a to ještě Gračovovou, která je původem Ruska, Itálie spoléhá jen na Paoliniovou. Jsou v těchto zemích hráčky zhýčkané, nechce se jim vyvíjet úsilí na takovou úroveň tenisu? Oproti tomu vy v Bělorusku nebo tenistky v České republice jste hladovější po úspěchu?"

Sabalenková se pak nadechla k dlouhému rozboru. "To je opravdu velké téma. Pravděpodobně je to prostředím, ze kterého pocházíme, my Východoevropanky jsme odolnější," myslí si sedmadvacetiletá rodačka z Minsku.

Podle ní je zcela odlišný přístup trenérů k hráčkám v Americe nebo ve zbytku Evropy. Češky i Bělorusky prý pojí drsné podmínky v přípravě a tvrdá příprava.

"Spoustu tenistek to asi zlomí, ale ty, které to zvládnou, jsou pak odolnější. Popravdě trenéři u nás jsou brutální, způsob, jakým pracují s dívkami, není nic hezkého, jsou to hrubiáni, ale mentálně i fyzicky jsme pak silnější než ostatní holky na okruhu," líčí Sabalenková.

Velkou váhu ale Běloruska klade i na přístup rodiny ke sportu, který je také v každém koutu světa jiný.

"Třeba mě rodiče k ničemu netlačili, měli vlastně jen jediný požadavek, abych nemlátila raketami. Což jsem moc nedodržovala," zavtipkovala si na závěr.

Na French Open přitom aktuální jednička kráčí turnajem suverénně. Během dvou utkání ztratila dohromady jen pět gamů.