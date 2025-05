Působivá, píší o české senzaci. Mocným řevem ukončila francouzský "bordel"

Před rokem v Paříži uzavřela svou juniorskou éru perfektní jízdou pro grandslamové tituly v singlu i deblu. V aktuálním vydání slavného Roland Garros už dělá vlny mezi dospělými tenistkami. Tereza Valentová prožívá pohádkovou kariérní premiéru a ve čtvrtek dostane možnost vyzvat jednu z největších superstars současnosti.

"Remember the name." Tohle jméno si zapamatujte.

Právě tímto obratem světová tenisová veřejnost reflektuje bleskový nástup Terezy Valentové. Osmnáctiletá česká tenistka dokázala hned na svém prvním dospělém grandslamu projít tříkolovou kvalifikací. A to bez ztráty jediného setu.

Svůj obří potenciál poté potvrdila v hlavní soutěži a blýskla se bonusem v podobě postupu do druhého kola.

"Předvedla všestrannou kombinaci síly a jemnosti. Byla stejně sebejistá v rozdávání citlivých dropshotů i v pálení ostrých bekhendů do všech rohů. A prokázala úroveň odolnosti, která výrazně převyšuje její věk. Působivá," napsal v reportáži oficiální web WTA.

Kromě vyspělé hry se pozastavil i nad mentálním nastavením, které Valentové umožnilo zvládnout nepřátelskou atmosféru vystřelenou do extrému francouzským publikem ženoucím k úspěchu domácí Chloé Paquetovou.

V úterý přitom to samé zažíval na jiném dvorci krajan a vrstevník Valentové, Jakub Menšík. A jestliže on umlčel divoké domácí publikum vyřazením Alexandrea Müllera, česká teenagerka zvládla totéž.

V rozhodujícím třetím setu prohrávala 2:5, potom dokonce 3:5 a 0:30, než ze své rakety vykouzlila spektakulární comeback. Po výhře 4:6, 6:3, 7:5 slavila mocným řevem.

"Proud vítězných projektilů stříkal z její rakety. Celkem jich nasázela jednačtyřicet a v závěru ovládla pět gamů v řadě," rozplýval se web WTA.

Valentová se stala teprve sedmou tenistkou, která v tomto století dokázala opanovat juniorku Roland Garros a v dalším ročníku vyhrát svůj první zápas v dospělé hlavní soutěži.

Po vítězství v rozhovoru pro české novináře v Paříži přiznala, že v životě nezažila více nepřátelskou atmosféru.

Označila ji za "peklo".

"Zkazila jsem první servis a týpek v bílém na mě pořvával: Jen tak dál. Když jsem šla do toho rohu, naschvál se naklonil a křičel na mě: Chloé, Chloé. Na druhé straně u trenérů, když jsem se šla utírat, mi přišlo, že mi prasknou bubínky. Ale snažila jsem se nevnímat, co se děje," citoval její vyjádření Tenisový svět.

"Připravovala jsem se na to. Mluvila jsem s mentálním koučem, vizualizovala jsem si, jak asi zápas bude vypadat a že lidi budou dělat bordel. Potřebovala jsem zůstat v zóně a nevnímat je. Celkem se mi to povedlo. Když mi teklo do bot, uvnitř jsem bublala, ale nesměla jsem dát znát, že mi jejich chování vadí. Protože pak by se rozjeli ještě víc," dodala.

Odměnou jí bude duel proti světové dvojce, superhvězdné Američance Coco Gauffové. Valentová si v osmnácti letech zahraje ostře sledovaný zápas na druhém největším pařížském dvorci Suzanne Lenglenové.

Její životní klání bude deník Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži.