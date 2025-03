Kovařčík: Rozhodl sporný faul, Sparta to tam měla napsané. Série mohla být i opačně

Hokejisté Sparty vyhráli ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Třince 4:3 v prodloužení a domů si odvezli dva mečboly. Páteční zápas přinesl hned tři obraty, o jeden z nich se ve třetí třetině dvěma góly postaral Ondřej Kovařčík. Nicméně poslední slovo měli Pražané a vlnu energie v aréně Ocelářů zadupali do země.

Spartě vyšla hra bez brankáře, když Michal Řepík tečoval nahození Jakuba Krejčíka. Třinec přišel o výhru 3:2, která by přinesla vyrovnání série, necelou půlminutu před koncem.

V prodloužení jel sám na sparťanskou bránu Patrik Hrehorčák, ale nedal, a o něco později rozhodl utkání v přesilovce finský bek Sparty Valtteri Kemiläinen.

Frustraci si někteří Oceláři vybili na rozhodčích. Při klíčovém vyloučení Davida Ciencialy v prodloužení se jim totiž nezdál ochotný pád Krejčíka. Marko Daňo vyfasoval za své protesty ještě desetiminutový trest.

A také dvougólový Kovařčík přišel na rozhovor skleslý.

Vrátili jste se do zápasu a ztratili ho v posledních sekundách. Jak krutá je pro vás tahle prohra?

Hokej dává, hokej bere, tak bych to řekl. Jednu chvíli jsme byli nahoře, druhou bohužel dole. Sparta vyrovnala, šlo se do prodloužení, ale i tak jsme měli momentum na naší straně. Na začátku prodloužení jsme měli dvě obrovské šance. Faul byl asi trošku sporný, to si musí každý sám udělat obrázek.

Co bylo v zápase klíčové?

Možná právě ty přesilovky. Těžko říct, byl to vyrovnaný zápas a oba týmy mohly vyhrát. Povedlo se to tomu šťastnějšímu.

Vy jste neproměnili ani jednu ze tří přesilovek, v početní výhodě jste neskórovali ani při čtvrteční výhře. Dělá vám problém, jak aktivně hraje Sparta v oslabení?

Trošku to změnili, po první třetině jsme si k tomu něco řekli. Bohužel nám tam chybí klid na holích. I tak jsme se dokázali do zápasu vrátit. Poučíme se a budeme lepší. Máme dva dny, abychom se připravili, natrénovali a třeba je zase překvapili.

Přijít o výhru 27 sekund před koncem vás musí štvát. Přitom Třinec je vyhlášený tím, že takové momenty v play off umí zvládat, ne?

Hokejový bůh byl na jejich straně. Pokud jsem viděl dobře, Řepík to při gólu na 3:3 trefil ze vzduchu. V minulosti se puky odrážely na naši stranu, teď to bylo naopak. Musíme jít do dalšího zápasu s vírou, že se to odrazí zase k nám.

V sérii prohráváte 1:3, jste v situaci, kdy musíte vyhrát, jinak vám skončí sezona. Jaké to je?

Tenhle tým zná tyhle situace moc dobře. Víme, co hrát, abychom byli úspěšní. Myslím, že nikdo nečekal, že Sparta s námi bude mít takový problém. Stačí jedno střídání, jeden gól a celá série se může otočit. Musíme věřit, že na to máme, s tím tam pojedeme.

Jak velký emocionální propad to byl v zápase pro vás? Dvěma góly během dvou minut ve třetí třetině jste otočil stav z 1:2 na 3:2, mohl jste být hrdinou.

Někdy to tak prostě je. Každý zápas nemůže jít podle toho, co chcete. Snažil jsem se situaci uklidnit, bylo tam ještě dost času do konce. Věřil jsem, že to ubráníme. Ale bohužel, Sparta to tam měla dneska napsané.

V obou zápasech v Třinci se trefil sparťanský obránce Krejčík, přidal i asistenci. Jako by byl specialistou na Oceláře, co říkáte?

Viděl jsem, že dal první gól, a hned jsem si říkal, že to není možné, že zase on. Asi mu to jde, nevím, čím to je. Každý hokejista vám řekne, že když vám to tam padá, tak z každé pozice. Chytil teď slinu, budeme se snažit ho eliminovat.

Dvě utkání jste ztratili v prodloužení, jednou jste v základní hrací době prohráli o gól. Cítíte přesto psychickou sílu?

Je to vyrovnaná série, každý zápas mohly vyhrát oba týmy. Nikdo by se nedivil, kdyby to bylo 2:2 nebo 3:1 pro nás. Pojedeme do Prahy s tím, že chceme sérii přitáhnout zpátky.