Návrat do reality. Na Pastrňákův tým už se bučelo, roste ale šance na zásadní trumf

Bostonští Bruins stále pokukují po play off hokejové NHL, ale už jsou v tak špatné pozici, že ve velkém slýchají radu, ať místo výher myslí raději na draft. V draftové loterii, která rozhoduje, jak vysoko bude tým táhnout, je totiž důležité finální umístění. A skončit třeba na 11. oproti 16. místu od konce nabízí nezanedbatelnou výhodu.

Po výprodeji před nedávnou uzávěrkou přestupů překvapili dvěma výhrami, někoho možná i navnadili.

Jenže pak přišel tvrdý návrat do reality. Citelně oslabení Bruins padli čtyřikrát v řadě a místy nestíhali.

Symbolem úpadku se stalo druhé dějství při víkendové porážce 2:6 doma proti Tampě. Bostonští třetinu ztratili 0:3 na góly a 0:21 (!) na střely. Tamní média psala o fiasku nebo "až komické dominanci" soupeře.

Silně kritičtí byli také příznivci klubu, kteří odchod Davida Pastrňáka a spol. do šatny po druhém dějství i na konci zápasu doprovázeli bučením.

"Nepřijatelný a trapný výkon, bučení jsme si zasloužili," uznal bostonský centr Elias Lindholm. "Fanoušci platí hodně peněz za to, aby nás viděli hrát naživo, a zaslouží si naše plné nasazení. Druhá třetina byla to nejhorší, co jsem od nás v téhle sezoně viděl."

Celkem Bruins prohráli 12 z posledních 15 duelů a na poslední postupové místo ztrácejí pět bodů.

Jejich prozatímní trenér Joe Sacco sice v týdnu prohlásil, že cílem týmu zůstává dohnání tohoto manka, ale podle analytických modelů je to tucet zápasů před koncem základní části čirá utopie.

Online deník The Athletic stanovil postupové šance Bostonu už jen na dvě procenta, web MoneyPuck dokonce na půl procenta.

S porážkami se naopak zvyšuje pravděpodobnost, že Bruins budou v nadcházejícím draftu vybírat jako první.

Momentálně jsou v ligové tabulce devátí od konce. To znamená, že kdyby dnes základní část skončila, měli by v loterii pětiprocentní šanci na získání volby číslo jedna.

Horší umístění tuto šanci postupně zvyšuje až na skoro 26 procent pro poslední tým soutěže. Tak hluboko už Pastrňákova družina neklesne, ale třeba od pátého místa od konce ji dělí pět bodů.

"Je na čase, aby Bruins upřednostnili umístění na draftu," napsal Nick Goss ze stanice NBC Sports.

V překladu to znamená dál prohrávat. Jelikož se v loterii dá poskočit maximálně o deset míst vzhůru, šanci na volbu číslo jedna má jen 11 nejhorších mužstev. Zbylých pět nepostupujících je ze hry. A třeba první tým pod čarou play off má téměř jisté, že už se nikam neposune a bude táhnout jako šestnáctý.

Ačkoliv první kolo draftu je obecně považováno za prestižní, mezi jeho začátkem a koncem je poměrně velký rozdíl. Čím vyšší výběr, tím větší naděje na zisk budoucí superhvězdy.

Mezi prvními deseti vybíral Boston naposledy v draftu 2011, kdy z deváté příčky sáhl po Dougiem Hamiltonovi. Ten nadále patří k vysoce ceněným obráncům, byť už nehraje za Bruins, ale New Jersey.

V posledních sedmi letech táhnuli Bostonští nejvýše na 21. místě. A čtyřikrát v prvním kole vůbec nebyli, neboť své volby měnili za posily pro vyřazovací boje.

Proto teď v zásobě mladých talentů patří k nejhorším klubům soutěže. Chybí jim například potenciální elitní centr. "Dobrou zprávou pro Bruins je, že letošní draft je nabitý dobrými středními útočníky. Mezi patnáctkou nejlépe hodnocených hráčů jich je šest nebo sedm," upozornil novinář Goss.

Draftová loterie, která Bostonu určí pořadí na dražbě, tradičně probíhá v květnu.