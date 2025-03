Tohle máme v krvi, liboval si hrdina Třince. Krejčík viděl krásný signál pro Spartu

Dlouho se zdálo, že má Třinec třetí čtvrtfinále play off hokejové extraligy proti Spartě pod kontrolou. Ve třetí třetině pak Pražané soupeře zmáčkli, smazali manko dvou branek, ale 21 sekund po vyrovnání na 2:2 utržili rozhodující ránu. "Tady se nikdy nikdo nevzdává," radoval se autor vítězného gólu Tomáš Marcinko. Oceláři vyhráli 3:2 a v sérii snížili na 1:2.

Na rozdíl od prvních zápasů v Praze působila Sparta v Třinci v prvních dvou třetinách skoro bezradně. "Začátek nám trochu ujel, to byl asi ten klíč," potvrdil obránce Jakub Krejčík.

Svým gólem zkraje třetí třetiny však nastartoval sparťany k náporu, který vrcholil v 56. minutě vyrovnáním na 2:2. Nicméně myšlenky na obrat uťal za dalších 21 sekund Marcinko, jenž na brankovišti přetlačil Michaela Špačka.

"V krvi tohoto týmu a klubu je bojovnost a odhodlání. Tady se nikdy nikdo nevzdává a bojuje jeden za druhého. O tom je play off, tento tým a klub, my to musíme na ledě potvrzovat každé střídání," pochvaloval si urostlý Slovák, který se v průběhu sezony do Třince vrátil z Brna.

V sérii proti Spartě se Marcinko trefil už podruhé. Avšak i ve třetím zápase se Třinci stalo, že o vedení přišel. Byť tentokrát jen nakrátko.

"Musíme si to lépe pohlídat, nemůžeme být tak pasivní. Čtyřicet minut jsme hráli výborně, létali jsme, napadali, získávali puky. Kdybychom to udrželi, mohlo to vypadat jinak," vyprávěl Marcinkův spoluhráč Patrik Hrehorčák.

Jeho slovy pustil Třinec soupeře zbytečně do hry a i v samém závěru to byly pro Oceláře pořádné nervy. Při sparťanské hře bez brankáře spálil velkou šanci Tomáš Hyka, posléze řešil brankář Ondřej Kacetl nepříjemný závar.

"Je to opravdu velká úleva," vydechl Hrehorčák.

To Krejčík působil navzdory porážce vyrovnaně. "Že jsme zase dotáhli vedení Třince, to je pro nás krásný signál. Víme, že tu sílu máme, a i když prohráváme, do poslední chvíle věříme, že to můžeme otočit," podotkl loňský světový šampion.

"Ve druhé přestávce jsme si řekli, že chceme vyhrát třetí třetinu. To se nám povedlo, jsme pozitivní. Rychlý gól Třince po vyrovnání nás mrzí, ale to už se nedá nic dělat," pokrčil rameny Krejčík.

Trenéra Pavla Grosse štvalo, že Sparta inkasovala všechny tři góly z prostoru blízko před brankou. Ondřej Kovařčík, Andrej Nestrašil i Marcinko dostali od bránících sparťanů až příliš mnoho místa.

"Tři góly skoro jako přes kopírák. Ten třímetrový prostor kolem brány je něco, na co každý trenér dbá," litoval kouč. "Myslím ale, že Třinec byl dvě třetiny konzistentnější, hrál obětavě a dobře. Takže v sérii je to 2:1, je to v pořádku," dodal smířlivě.

Zatímco v loňském semifinále se Spartou otáčeli Oceláři ze stavu 0:3, letos ukořistili první bod dříve a mají jistotu, že se série natáhne minimálně k pátému utkání v Praze.

"Jestli je to lepší? Jak se to vezme," usmál se Marcinko. "Když víme, jak loňská série skončila, taky je to cesta. Věřím, že to bude podobné v tom, že na konci budeme zase úspěšní, ale tak daleko zatím nepřemýšlím. Zajímá mě jen další zápas," doplnil.

Na ledě je vidět, jak dobře už se týmy navzájem znají. Třinec a Sparta proti sobě v play off hrají čtvrtým rokem v řadě, v této sezoně si mezi sebou střihli také osmifinále mezinárodní Ligy mistrů.

"Oba týmy se snaží myslet na detaily. A tím, jak se hraje skoro každý den, už se opravdu dobře znají. Jsem rád, že jsme to ubojovali i bez gólů z přesilovek," poznamenal Marcinko.

Třinec nevyužil tři, Sparta měla o jednu méně. Jinak byl zápas, co se týče emocí, šarvátek a sporných situací, až netypicky klidný.

"Možná to tak shora vypadalo, na ledě je ten pohled jiný. Tohle se mi těžko hodnotí," řekl Marcinko. "Je to s nimi o trpělivosti a disciplíně, jinak se hrát nedá. V tom musíme pokračovat," prohodil sparťan Krejčík.