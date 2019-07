Jiří Veselý se v hlavní části wimbledonského turnaje představí pošesté v kariéře a na londýnské trávě má nejlepší výsledky ze všech grandslamů. V roce 2016 vypadl v osmifinále po velkém boji s krajanem Berdychem a vloni účast mezi nejlepší šestnáctkou zopakoval. Odměnou mu byl zápas s Rafaelem Nadalem, který ovšem ztratil ve třech setech. Pětadvacetiletý rodák z Příbrami letos opustil první stovku žebříčku a o Wimbledon musel bojovat v kvalifikaci. V zápasech proti Italu Bolellimu, Španělu Menendezovi a Američanu T. Paulovi neztratil ani set a v poklidu postoupil.

Veselý by rád navázal na loňský výsledek z kurtů v All England Clubu, který znamenal nejsvětlejší období v sezoně. Podobně by tomu mohlo být i letos, protože někdejší juniorská světová jednička se pořád utápí v problémech fyzického i psychického rázu. Veselý má na okruhu ATP na kontě jediný titul, nyní se pohybuje především na turnajích nižší úrovně challengerech, ale ani tam se mu nedaří kariéru nastartovat. Střet proti světové pětce na wimbledonské trávě znamená obrovskou výzvu, nicméně Veselý půjde do zápasů jednoznačně v roli outsidera.