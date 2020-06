Plíšková - Siniaková. České tenistky svádí přímý boj o postup do play off

Pojďme se vrhnout na trošku postupové matematiky. Přestože je Kateřina Siniaková v tabulce díky prohře se Strýcovou třetí, stále má naději na postup do vyřazovacích bojů. Čtyřiadvacetiletá Češka by však dnes musela světovou trojku Plíškovou porazit výsledkem 6:0, 6:0, což se může zdát trochu jako utopie, avšak možnost postupu Siniakové skutečně existuje.

Na druhou stranu, pokud se Karolíně Plíškové podaří vyhrát, bude se z postupu do vyřazovacích bojů radovat právě ona. Nic by se dokonce nestalo, pokud by světová trojka prohrála, a to maximálně o 5 gemů. I v tomto případě by slavila postup.