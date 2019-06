Angelique Kerberová se turnaje na okruhu WTA zúčastnila poprvé v roce 2003. Doposud se jí povedlo získat dvanáct titulů, z nichž hned 3 byly na grandslamech. Vyhrát zatím nedokázala pouze French Open. V současné chvíli jí náleží pátá příčka žebříčku, stejně jako Plíšková se jí podařilo na čas dosáhnout také prvního místa (2016).

Němka letos uspěla pouze na týmovém turnaji Hopman Cup, v ženském singlu došla nejdále do finále, a to na turnaji v Indian Wells.

Německá jednička zapisuje na turnaji v Eastbourne, stejně jako její česká soupeřka, čtvrtou účast, přičemž hned při své první účasti v roce 2014 se dostala do finále. Letošním ročníkem proplouvá bez ztráty kytičky, do finále navíc postoupila bez boje, měla den volna navíc, a to ji může hrát do karet.