Plíšková - Kalininová 6:4, 6:0. Češka nepřipustila komplikace a hladce postupuje

Osmadvacetiletá Češka vstupuje do turnaje jako nasazená jednička. V úvodním kole US Open bude usilovat o protržení třízápasové šňůry porážek a celkově pak o vylepšení turnajového maxima - čtvrtfinále z let 2017 a 2018.

Třiadvacetiletá Ukrajinka startuje v hlavní soutěži teprve podruhé v kariéře. V letech 2017 a 2019 totiž skončila už v kvalifikaci, v roce 2018 jí byla stopka vystavena už ve 2. kole.