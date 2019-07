Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou bývalými světovými jedničkami ve čtyřhře a vloni vyhrály dva grandslamové podniky, French Open a Wimbledon. Přestože patří již několik let mezi světovou špičku, na jiném turnaji WTA nikdy nedošly až na vrchol. V letošní sezoně hrály finále v Indian Wells. Na Australian Open došly do čtvrtfinále a na Roland Garros vypadly už v prvním kole. Tehdy to bylo i vinou nemoci Krejčíkové a vyčerpání Siniakové, která ve dvouhře vyřadila tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou a dokráčela až do osmifinále. Obě tenistky svorně tvrdí, že v kariéře dávají přednost dvouhře. Siniaková má z dvouhry dva tituly a stabilně patří do první padesátky, Krejčíková se zatím neprobila do první stovky.