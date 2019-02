Také Rumunka byla spokojená se včerejším výkonem. V koncovce prvního setu na své poměry kupila mnoho chyb, nakonec se ale uklidnila a druhý set zvládla suverénně. Hrála jsem skvělý tenis, předvedla jsem přesně to, co jsem proti Kateřině musela. Je to s ní těžké, hraje takové placky, její servis se těžko čte. Ale já si našla rytmus a hrála opravdu dobře. e to vždycky těžké hrát proti Karolíně, takže očekávám, že to bude stejné. Je to ale Fed Cup, kde je větší tlak, větší emoce. Bude to otevřený zápas. Já se o svou šanci na výhru rozhodně poperu, budu chtít přinést další bod pro mou zemi," hlásila v sobotu Halepová, obrněná oprávněným sebevědomím.