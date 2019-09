Ve finále US Open vyzve Serenu Williamsovou mladá Kanaďanka Andreescuová

před 2 hodinami

Tenistka Serena Williamsová je stejně jako loni ve finále US Open a má před sebou další pokus o zisk čtyřiadvacátého grandslamového titulu. Američanka si v semifinále v New Yorku poradila 6:3, 6:1 s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a v boji o vítězný pohár se v sobotu utká s Kanaďankou Biancou Andreescuovou, která zdolala Švýcarku Belindu Bencicovou 7:6, 7:5.

Sedmatřicetiletá Williamsová se pokusí napočtvrté vyrovnat rekord Australanky Margaret Courtové. Po narození dcery Olympie je v grandslamovém finále už počtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu. "Je senzační, že jsem v dalším finále, že jsem toho schopná, ale nic menšího jsem neočekávala," řekla bývalá světová jednička.

V semifinále osmá nasazená Williamsová demonstrovala svou tradiční sílu a turnajovou pětku Svitolinovou smetla za sedmdesát minut. Odvrátila všech šest brejkbolů a zápas ukončila čtyřiatřicátým vítězným úderem.

"Nemyslím si, že hrála nějak úžasně, ale pořád na dost vysoké úrovni. Moc dobře ví, co dělá. V důležitých momentech se vždycky zlepší a předvede svoji nejlepší hru. A to je ten rozdíl," hodnotila zápas Svitolinová.

Devatenáctiletá Andreescuová si grandslamové finále zahraje poprvé v kariéře. Ve vyrovnané první sadě s Bencicovou získala Kanaďanka tie-break poměrem 7:3. Ve druhé sadě už prohrávala 2:5, ale šňůrou pěti her v řadě zápas ukončila.

"Je to neskutečné. První grandslamové finále je splněný sen, a navíc proti Sereně na US Open. To je šílené," řekla Andreescuová, první hráčka od roku 1997, která se při svém debutu na US Open dostala do finále. Tehdy to dokázala starší sestra Sereny Williamsové Venus a duel o titul ztratila.

Ještě loni skončila Andreescuová ve Flushing Meadows v kvalifikaci a byla ve druhé stovce žebříčku. Nyní si postupem do finále zajistila průlom do světové desítky a je druhou Kanaďankou v grandslamovém finále. Eugenie Bouchardová nestačila před pěti lety v boji o wimbledonský vavřín na Petru Kvitovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Farah, Cabal (1-Kol.) - J. Murray, N. Skupski (15-Brit.) 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

S. Williamsová (8-USA) - Svitolinová (5-Ukr.) 6:3, 6:1, Andreescuová (15-Kan.) - Bencicová (13-Švýc.) 7:6 (7:3), 7:5.

Čtyřhra - semifinále:

Azarenková, Bartyová (8-Běl./Austr.) - Sasnovičová, Kužmová (Běl./SR) 6:0, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Ionel, Marek (Rum./Pol.) - Forejtek, Lehečka (3-ČR) 6:3, 6:1.