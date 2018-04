Tenisté dorazili do Ostravy na daviscupový duel s Izraelem. Jediným cílem je návrat mezi elitu

před 1 hodinou

Davis Cupový tým dorazil do Ostravy v novém složení bez Berdycha a Štěpánka. Máme nejsilnější možné složení, řekl kapitán Jaroslav Navrátil.

Ostrava - Už bez dlouholetých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka dorazil nově se formující český daviscupový výběr do Ostravy na zápas druhé divize proti Izraeli.

Čeští tenisté budou o první krok k návratu mezi elitu usilovat v pátek a sobotu na antuce zimního stadionu v Porubě.

Tým kapitána Jaroslava Navrátila přijel do Ostravy jako tradičně pendolinem v úplném složení s Jiřím Veselým, Adamem Pavláskem, Václavem Šafránkem, Lukášem Rosolem a Romanem Jebavým.

"Přijeli jsme v nejsilnějším možném složení. Všichni hráči jsou v pořádku a připraveni na týdenní blok. Jediný cíl, který máme, je důstojně se vrátit do první divize. Samozřejmě, že to ale nebude lehké, protože ti mladí hráči tuhle divizi nikdy nezažili," řekl Navrátil novinářům.

Podle něj by měl být českou jedničkou Veselý. "Pak uvidíme, jestli Pavlásek nebo Rosol. Rozhodneme se podle tréninku, protože jsem je na turnajích neviděl, byl jsem s nimi pouze ve spojení," řekl Navrátil s tím, že nejzkušenější člen týmu Rosol je po zdravotních potížích už zcela v pořádku.

"Proto tu je, je stoprocentně připravený. Půl roku nehrál, ale teď dva a půl měsíce trénuje a hraje zápasy. Je to nejzkušenější hráč z nich, který může být velice důležitý," podotkl Navrátil.

Přestože český tým vyráží do nového éry bez Berdycha se Štěpánkem, v jeho silách je podle Navrátila postoupit do Světové skupiny. Prvním krokem je přejít přes Izrael do zářijové baráže.

Čechům by měla sedět antuka, kterou si vybrali. "Kluci na antuce oproti Izraelcům vyrůstali, mohla by to být naše výhoda, mají s tím zkušenosti. Bude to ale těžký boj. Oni mají Selu, který je zkušený z Davis Cupu, i zkušeného Erlicha do deblu. Ale myslím, že na antuce by měla být kvalita na naší straně a věřím, že to dovedeme do vítězného konce," doplnil Navrátil.

Vstupenky na zápas jsou stále v prodeji.