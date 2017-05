Talent v krizi, Pavláska drtí černé myšlenky: Nevěřím, že umím hrát, možná potřebuji psychiatra

před 15 minutami

Adam Pavlásek byl v kvalifikaci French Open nasazenou dvojku, nezvládl ale hned první zápas proti neznámu soupeři. Český mladík zažívá sezonu hrůzy a netuší, jak svůj dlouhodobý zmar zastavit.

Praha - Jeden z největších talentů českého mužského tenisu zažívá v letošní sezoně hlubokou výkonnostní krizi. Dvaadvacetiletý Adam Pavlásek měl být podle všeobecných předpokladů už dávno někde jinde, místo toho jde od porážky k porážce a zůstává v žebříčku na konci první světové stovky.

Mladý tenista čerstvě neuspěl v kvalifikaci grandslamového French Open, když záhy skončil na raketě soupeře ze třetí stovky rankingu. Jeho letošní zápasová bilance je hodně kritická. Pavlásek zaznamenal jen pět výher a třináct porážek.

Na začátku roku přitom všechno vypadalo nadějně. Český tenista se ocitl na svém kariérním maximu, 72. místě a na exhibičním Hopman Cupu sehrál poměrně vyrovnané zápasy s velkými favority: Američanem Jackem Sockem, Španělem Felicianem Lópezem a Australanem Nickem Kyrgiosem.

Jenže od Australian Open přišla šňůra mnohem bolestivějších a většinou také jasnějších porážek. V Melbourne, Dubaji, na challengeru v Kanadě, v Miami i Houstonu skončil vždy v prvním kole. První vítězství sezony tak mohl oslavit až 17. dubna!

Na challengeru v americké Sarasotě si vyšlápl na po zranění se vracejícího Argentince Leonarda Mayera. Radovat se ale nemohl dlouho, hned v dalším kole mu vystavil stopku Američan s vtipným jménem Tennys Sandgren.

Jediný aspoň trochu světlý moment sezony tak přišel pro Pavláska na začátku května na domácím challengeru v Ostravě, kde po třech vítězstvích došel do semifinále. Zlepšení ovšem nepřišlo, momentálně drží rodák z Bílovce sérii tří porážek za sebou.

Sám se sebou si teď Pavlásek neví rady. "Měl jsem jeden záchvěv v Ostravě, kdy jsem si říkal, že je to dobré. Ale byl to jen záchvěv a jsem pořád tam, kde jsem. Nemůžu vyhrát zápas. Zlomí mě jeden balon. Fakt nevím, čím to je. Pořád nemůžu přijít na to, jak se z toho vyhrabat a jít nahoru," řekl v rozhovoru pro web Tenisový svět.

Po úterní prohře v kvalifikaci Roland Garros s Němcem Danielem Masurem přepadla Pavláska pořádná deprese. Důležitá utkání ztratil coby nasazená dvojka po setech 6:2, 3:6, 4:6.

"Soupeř nebyl v ničem lepší, ale vyhrál. Což je smutné. První set byl dobrý, ale pak přijde jeden balón, který mě zlomí a já dostanu zkrat. Od toho momentu už to nemá cenu hrát, protože sám vím, že jsem tak dole, že by bylo lepší tam hodit ručník a jít pryč," prohlásil český hráč.

Po jednoznačné první sadě vzal soupeři servis i na začátku druhého dějství. Následoval ale Pavláskem zmíněný zkrat. Čech dělal jednu chybu za druhou, hra se mu totálně rozpadla.

"Udělal jsem asi 150 nevynucených chyb. S tím se vyhrává těžko. Dneska bych doopravdy prohrál s kýmkoliv. Soupeři to stačilo dát dvakrát přes síť a já jsem se sám oddělal," řekl Tenisovému světu.

Pavlásek teď přemýšlí, co dál. Od tenisu si dá dvoutýdenní pauzu a podle svých slov zvažuje, že vyhledá odbornou pomoc. "Možná potřebuju psychiatra nebo psychologa, nevím. Hlava mi absolutně nefunguje. Nejde mi nic. Jenom se topím ve vlastních sr…ách. Musím se sám nějak vzchopit a věřit, že tenis hrát umím. Momentálně tomu ovšem nevěřím," dodal naštvaný daviscupový reprezentant.