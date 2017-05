Hubatá Kiki střílí ostrými na kurtu i kolem něj. Mladenovicová je černým koněm French Open

před 57 minutami

Francouzští tenisoví fanoušci budou na nadcházejícím Roland Garros spoléhat na Kristinu Mladenovicovou. Čtyřiadvacetiletá hráčka v letošní sezoně výkonnostně roste a pomalu se řadí mezi největší hvězdy na okruhu WTA.

Praha - Krůček po krůčku, velmi nenápadně, ale zatím nezadržitelně míří Kristina Mladenovicová mezi největší hvězdy současného ženského tenisu.

Francouzská tenistka už je čtrnáctou hráčkou žebříčku WTA a na blížícím se French Open bude dozajista černým koněm druhého grandslamového podniku sezony a největší domácí nadějí.

Její postupný vývoj je záměrný. Mladenovicová nechce jít cestou mnoha hráček, které vyletí do špičky a pak nedokáží delší dobu podávat konzistentní výkony.

"Takových už bylo. Šly rychle nahoru a pak shořely jako papír. Vezměte si třeba Bouchardovou nebo další. Takhle se prezentovat nechci. Jdu krůček po krůčku a snažím se neustále pracovat na zlepšení," říká čtyřiadvacetiletá hráčka srbského původu.

Jak je z jejího vyjádření patrné, hubatá "Kiki" si v žádné situaci nebere přílišné servítky. Říká přesně to, co si myslí. V letošním roce už se na hlavních stránkách sportovních webů objevila několikrát. A to nejen kvůli vynikajícím tenisovým výkonům.

Přetřásá se především konec jejího úspěšného deblového partnerství a také dlouholetého šťastného přátelství s reprezentační kolegyní Caroline Garciaovou. Mladenovicovou naštvalo, že jí tmavovlasá spoluhráčka nedokázala rozchod oznámit z očí do očí.

"Dokážu pochopit, že chtěla skončit a věnovat se dvouhře. Ale její způsoby postrádaly jakýkoli respekt, všechno mi oznámilo psanou zprávou. Hodně mě to zklamalo," uvedla nedávno Mladenovicová ke konci druhého nejlepšího páru světa. A neodpustila si osobní rýpnutí do Garciaové.

"Je pravda, že jsme byly vždycky v kontrastu a to se projevovalo, i když bylo všechno v pohodě a my vyhrávaly. Zatímco já jsem velmi nezávislá, ona byla kompletně kontrolovaná svým otcem. Já mluvím pěti jazyky a dokončila jsem vysokou školu, ona svá studia nedodělala," pálila ostrými rodačka ze Saint-Pol-sur-Mer.

Garciaová ji ostatně naštvala hned nadvakrát. Mladenovicová rovněž nepochopila rozhodnutí krajanky nehrát v letošním roce žádné utkání prestižního Fed Cupu.

"Vytočilo mě to. Naše tenisová federace Caroline hrozně pomohla, stejně jako mně. Spíš ještě víc, protože ona nemá takové výsledky jako já. Dostávala stovky tisíc eur, divoké karty do grandslamů. Když se podíváte na Španělky, Rumunky, Češky nebo Rusky, ty nic takového od svých federací nedostávají," prohlásila Mladenovicová.

Své si svérázná Francouzka řekla před pár týdny pochopitelně také ke kauze Šarapovová. "Rozumím tomu, že ji tady pořadatelé chtějí mít, je to byznys. Je to ale nefér vůči ostatním hráčkám. Maria není první, kdo dostal trest za doping, tak proč ostatní hráčky musely jít tou těžší cestou, aby se vrátily nazpět," ptala se Mladenovicová ve Stuttgartu, kde se Ruska vracela k tenisu díky divoké kartě po patnáctiměsíčním trestu za užití nedovoleného meldonia.

Osud tomu chtěl, že se o pár dní později obě blonďaté hvězdy potkaly na kurtu, v boji o finále stuttgartského antukového podniku. Vynikající duel skončil vítězstvím nastupující generace, Mladenovicová vyhrála po setech 3:6, 7:5, 6:4.

A znovu ukázala, že se s ní před Roland Garros musí počítat. V únoru vyhrála turnaj v Petrohradu, pak třikrát padla až ve finále. Na tvrdém povrchu v Acapulcu a na antuce ve Stuttgartu a v Madridu.

"Cítím, že skládačka do sebe začíná zapadat. Zlepšuji se po všech stránkách. Nejvíce to je asi znát na mé fyzičce. Vždycky jsem měla dobré rány, ale i po této stránce se snažím neustále o zlepšení," prozradila Mladenovicová.

Její rozdílovou zbraní by v klíčových fázích průlomové sezony mohla být taktika. Té se totiž Francouzka rovněž pečlivě věnuje, což u řady dalších špičkových tenistek není úplně pravidlem.

"Taktika mě baví, je to součást mé filosofie. Snažím se o to, abych byla schopná předvádět různé herní styly. Když nějaká hra nefunguje, snažím se mít plán B a plán C. A záleží také na tom, kdo je na druhé straně. Pracuji na tom," konstatovala francouzská hráčka.

Jak se jí další plánovaný posun výkonnosti směrem k absolutní špičce povede, budeme moci posoudit už za pár dní v grandslamové Paříži.