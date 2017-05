Plíšková vyhrála na antuce jen čtyři zápasy. Je to o schopnosti se přizpůsobit, míní Chládková

před 1 hodinou

K poskočení na post světové dvojky jí chybí jen deset bodů, v antukové části sezony se ale Karolína Plíšková trápí. Vyhrála na tomto povrchu jen čtyři zápasy a čeká ji druhý grandslam roku, French Open.

Praha - Při každé příležitosti opakuje novinářům stejnou větu: "Antuka není můj povrch, nic od téhle části sezony neočekávám." Karolína Plíšková nezastírá, že jí zápasy na cihlové drti nesedí a i výsledky podle toho vypadají. Před French Open má na kontě ze čtyř turnajů na tomto povrchu jen čtyři výhry.

Žádná oslňující statistika, která by měla zdobit možná brzy už druhou hráčku světa. "Ale s její výškou, která jí brání v lepším pohybu, není překvapením, že se jí na antuce tak nedaří. Když se necítíte v pohybu komfortně, nepředvádíte tu hru, kterou obvykle, jsou to spojité nádoby," řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalá fedcupová reprezentantka a nyní trenérka Denisa Chládková.

Plíšková sama často na tiskových konferencích přiznává, že na antuce tak trochu ztrácí sebevědomí a jistotu, kterou nabrala ve skvělé první čtvrtině roku. Rázem vypadává v prvních kolech, snad jen v Římě ukázala ve dvou vítězných duelech starou dobrou agresivní hru.

"V Madridu i Římě je antuka hodně specifická. Je jí na povrchu málo, je jemná a hodně klouže. Zvlášť když je sucho, je pohyb pro tak vysokou hráčku velmi náročný. Karolína není ten klouzavý typ tenistky, které tohle vyhovuje. Ale moc se toho dělat nedá, může zkusit pohyb natrénovat, ale nikdy se nebude cítit úplně dobře," upozorňuje Chládková.

Ale že se rodačka z Loun ještě dočká nějakého velkého antukového úspěchu, rozhodně vyloučené není. Před dvěma lety vyhrála podnik na pražské Spartě a kupříkladu podobná tenisová ranařka Petra Kvitová dokázala v minulosti dvakrát ovládnout silně obsazený turnaj v Madridu. Navíc trenér, pod kterým se jí to tehdy povedlo, David Kotyza nyní vede právě Plíškovou.

"Rozhoduje šikovnost, schopnost se antuce přizpůsobit a pak i vztah k ní. Madrid je vysoko položený, a když to lítá, Petra dokáže soupeřky přitlačit prvním, druhým, maximálně třetím balónem. Sama říká, že si tam věří, protože jí to tam sedí," naznačuje Chládková, proč se Kvitové podařilo ve Španělsku uspět navzdory podobným problémům s pohybem, které má Plíšková.

Skepsi by aktuální česká jednička neměla propadat i proto, že kromě pražské porážky s Italkou Giorgiovou ve všech třech zbylých případech prohrála s opravdu silnými soupeřkami, obzvláště na antuce. Dvě z nich dokonce pak turnaje ovládly. Ve Stuttgartu Němka Siegemundová, v Římě zase Svitolinová.

"Pro příště ale možná zvážím, které turnaje hrát. Někdy je lepší raději zvolit lepší přípravu a víc potrénovat než prohrát v prvním kole," přiznala Plíšková novinářům v Římě.

A Chládková by jí takový postup schválila. "Je to rozumný a logický přístup. Když mám problém, je potřeba ho řešit. Jestli cítí, že to není ono, ať dělá, co dělá, je lepší program uzpůsobit a vypíchnout z toho jen to nejdůležitější a věnovat se spíš tréninku a vylepšení se k Paříži, případně dál k travnaté části sezony."

Teď je před českou hráčkou nová výzva v podobě French Open, kde se loni poroučela v prvním kole. "V Paříži je to přeci jen jiné, antuka je tam příjemnější. Dost záleží na počasí, někdy to klouže hodně, když je sucho, když je zase normální ne tak teplé počasí, je antuka čitelnější, líp se na ní pohybuje a udržuje stabilita. Určitě má šanci uhrát víc než na předchozích turnajích, ale favoritka na vítězství to nebude," myslí si Chládková.

Motivací by pro ni mohl být i případný post světové jedničky, který se jí přiblížil na necelou tisícovku bodů a v Paříži se hraje rovnou o dvě. "Pokud Karolína následně dokáže i na tvrdých površích hrát jako na začátku sezony, tak k tomu má slibně nakročeno. Kerberová zdaleka nemá výsledky, jaké by chtěla," říká bývalá tenistka.

Ale pozor, nese to s sebou i riziko. "Je otázka, jak by Karolína dokázala ustát tlak takové pozice. Protože najednou všechno ostatní než vítězství na turnaji je zklamání. Aby to dokázala přetavit v něco, co z ní udělá ještě lepší hráčku. Většina holek naopak znervózní a neustojí to," dodává Chládková.