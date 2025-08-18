Tenis

Stihne Sinner Siniakovou? Chamtivost vede k chaosu, hvězda už se pořadatelům vysmála

před 2 hodinami
Stále více tenisu vede k nevídanému chaosu. Den před plánovaným startem očekávaného turnaje smíšených týmů na US Open vrcholí velký podnik v Cincinnati. Omluvenky se množí a na poslední chvíli se zjišťuje, že může být logisticky nemožné uskutečnit grandslamový mix v plánovaném megahvězdném složení.
Jannik Sinner
Foto: Reuters

Kateřina Siniaková se na poslední chvíli díky odhláškám dostala do hvězdného výběru, který má od úterý v New Yorku bojovat o vítěznou prémii ve výši milionu dolarů.

Na seznam šestnácti párů se dostala po omluvence domácí Emmy Navarrové a vystřídala ji po boku nejlepšího tenisty světa: Itala Jannika Sinnera.

U něj však vážně hrozí, že start kontroverzního podniku vůbec nestihne, nebo se omluví, aby si odpočinul před skutečným US Open. Dnes od 21 hodin středoevropského času totiž bude ve finále gigantů v Cincinnati čelit svému arcirivalovi Carlosi Alcarazovi.

I ten je přihlášen a rovněž u něj se spekuluje o tom, že v rámci fyzické i mentální přípravy na americký grandslam raději účast odřekne.

"Jsem si celkem jistý, že Šwiateková, Sinner i Alcaraz už oznámili pořadatelům, že hrát nebudou. Je to neuskutečnitelné, dokonce i logisticky. Pro Polku na sto procent," uvedl populární tenisový reportér José Morgado na sociální síti X.

Šwiateková nastoupí v Cincinnati do finále proti Italce Jasmine Paoliniové ještě tři hodiny po Alcarazovi se Sinnerem.

Zápas nezačne dřív než v 18 hodin tamního času, ve 12 hodin druhý den už má hrát v New Yorku, kam se letí dvě hodiny. Pár tvoří čerstvá vítězka Wimbledonu s Norem Casperem Ruudem.

Že se mohou organizátoři připravit na obrovské problémy, naznačila už reakce samotné Paoliniové.

Italská hvězda byla na smíšenou čtyřhru tázána v televizním rozhovoru.

"Já vůbec nevím, jestli to můžu říct," prohlásila a začala se nervózně smát. "Můžu to říct, nebo ne?" obracela se na někoho v zákulisí. 

Poté už ale vzhledem k její očividné reakci nebyl důvod cokoli tajit.

"Lidi, potřebuju nějaký odpočinek. Nebudu hrát. Rozhodla jsem se společně se svým týmem, že musím mít dva dny bez tenisu. Moc se omlouvám, snad budu mít šanci příští rok," prohlásila.

Velmi podobně budou pravděpodobně smýšlet i další finalisté podniku v Ohiu.

"Hrát finále v pondělí je absolutní šílenství," pustila se do plánování tenisového kalendáře bývalá americká hráčka Rennae Stubbsová.

"Jsem si jistá, že na US Open z toho nejsou vůbec nadšení. Ubírá to pozornost fanouškovskému týdnu a také turnaji smíšené čtyřhry, do kterého vložili spoustu peněz a za který fanoušci zaplatili, aby v něm viděli velká jména," dodala s tím, že tenis potřebuje změny.

Turnaje kategorie 1000, tedy druhé nejvyšší po grandslamech, mezi něž patří i Cincinnati, se nově nehrají týden jako dřív, ale deset nebo dokonce čtrnáct dní. Změna zavedená nedávno kvůli vyššímu zisku se stala terčem tvrdé kritiky přicházející prakticky od všech špičkových hráčů a hráček.

