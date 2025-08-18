Tenis

Smrtící Šwiateková dráždí. V Americe zpochybňují férovost, rýpla si i Ruska

Iga Šwiateková je zpět na vrcholu. Po vítězném Wimbledonu prokazuje polská tenistka smrtící sílu i na amerických betonech, před startem grandslamového US Open si zahraje finále velkého turnaje v Cincinnati. Zatím v Ohiu neztratila ani set, její jízda ale provokuje americké legendy.
Typické zvolání "Jazda!" zní z úst Šwiatekové stále častěji. Trápení z první poloviny roku, ve které se jen ztěžka vyrovnávala se všemi aspekty své dopingové kauzy, je definitivně pryč.

Polka v posledních měsících znovu působí jako nejlepší tenistka planety.

V žebříčku už se dere těsně pod vrchol a podává mnohem spolehlivější výkony než největší konkurentky Aryna Sabalenková nebo Coco Gauffová.

V Cincinnati vyřadila v semifinále po dominantním výkonu Jelenu Rybakinovou, jednalo se o její třináctou výhru z posledních čtrnácti zápasů.

V pondělí krátce po půlnoci středoevropského času nastoupí do 29. finále kariéry, soupeřkou jí bude Italka Jasmine Paoliniová.

"Jazda" varšavské rodačky ovšem nevyvolává jen nadšení, ale i kritiku. Ta zaznívá zejména z úst amerických tenisových osobností a týká se zvláštního vzorce v nasazování zápasů Polky. 

"Rybakinová musela hrát oba poslední zápasy pozdě večer. Nevěřím, že by Šwiateková někdy musela hrát byť v pozdním odpoledni. Přijde mi, že hraje každý den velmi brzy," všimla si bývalá světová jednička Lindsay Davenportová.

"Na takové podmínky si prostě zvyknete, vůbec mi to nepřijde fér," dodala Američanka.

Nebyla sama, komu se pravidelné nasazování Šwiatekové na úvod programu nezdálo.

"Ani se nemusíte podívat na rozpis a víte, že se Iga objeví v programu jako první od 11 hodin dopoledne. Zajímalo by mě, zda si o to sama říká, nebo je to prostě shoda náhod," připojil se další někdejší americký hráč Brad Gilbert, bývalý trenér Gauffové.

Už v průběhu turnaje kritizovala rozpis Ruska Anna Kalinská, která prohrála se Šwiatekovou ve čtvrtfinále.

Nelíbilo se jí, že se po dlouhém a vyčerpávajícím osmifinále proti krajance Jekatěrině Alexandrovové dostala do postele ve čtvrtek ve čtyři ráno. A v pátek musela proti polské superstar nastoupit hned dopoledne.

"Jak si turnaj a WTA představují, že budu regenerovat a neustále upravovat svůj spánkový režim, což je jeden z nejdůležitějších aspektů regenerace? Zdá se mi to trochu jednostranné," rýpla si do organizátorů a naznačila protekci Šwiatekové.

Mezi tenisovými fanoušky téma před finálovým duelem výrazně rezonuje. Zdaleka ne všichni ale mají stejný názor jako američtí experti a ruská hráčka.

Zaznívá totiž častý argument týkající se vedra, které turnaj v Cincinnati provází.

"K tomuto bodu bych namítl, že není snadné hrát v 32stupňovém horku a vlhkosti každý den. Většina hráčů by rozhodně nechtěla hrát v tom časovém úseku, který Iga pokaždé dostala," poznamenal na sociální síti X datový tenisový analytik vystupující pod přezdívkou Vansh.

