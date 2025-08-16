Venus je zpět. Nafotila akty, rozdává rady a vítězí. Nikdy mě neodepisujte, varuje

Od roku 1981 po kurtech během US Open neběhala starší tenistka. Naposledy Renee Richardsová, které tehdy bylo dokonce 47 let.
Starší ze sester Williamsových dokonce před rokem podstoupila operaci, před kterou ji lékaři varovali, že existuje hrozba vykrvácení.
"Absolvovala jsem myomektomii, při které mi odstranili myomy a velký fokální adenomyom, který byl zakotvený ve svalu mé dělohy," napsala v obsáhlém příspěvku na sociálních sítích.
Po roce nejenom, že se díky divokým kartám vrátila zpět na turnaje, ale na konci července pobláznila fanoušky i první výhrou nad krajankou Peyton Stearnsovou.
"Na vítězství nikdy nejste příliš mladí, ani příliš staří. Myslím, že byste mě nikdy neměli odepisovat," prohlásila sebevědomě.
A v New Yorku se rozhodně nehodlá jen zúčastnit. Vedle dvouhry si totiž zahraje i smíšenou čtyřhru v novém formátu po boku krajana Reillyho Opelky. A tam má velké ambice.
"Jediné, co mi ve sbírce chybí, je finále mixu, to je pro mě momentálně velká priorita a ráda bych si ho zahrála. Všude jinde jsem si o grandslamový titul zahrála," cituje tennisworldusa.org sedminásobnou singlovou vítězku podniků velké čtyřky.
Předem avizovala, že US Open je jejím posledním podnikem v tomto roce a další turnaje plánuje v příštím roce.
Mimo kurty se totiž čile věnuje i různým marketingovým aktivitám. Naposledy nafotila odvážné akty do prestižního kalendáře Pirelli.
"Moje rada pro každou ženu je, aby se snažily spoléhat samy na sebe, aby si věřily a nevzdávaly se, ať je to jakkoli těžké. Ve víře v sebe je spousta síly," řekla USA Today.
Pokud si tedy někdo myslel, že Venus Williamsová letos v New Yorku ukončí kariéru, ten by se spletl. "Ve Washingtonu jsem si uvědomila, jak moc tuhle hru miluji. Příští rok mě rozhodně ještě nezatracujte," dodala.
