Šance pro Plíškovou? Kerberová je před Australian Open v krizi. Musím se poradit s týmem, smutní

Německá světová tenisová jednička Angelique Kerberová je před blížícím se Australian Open v pořádné krizi. Ze tří odehraných zápasů vyhrála pouze jeden. To by mohla být šance pro další hráčky, jak na zisk grandslamu v Melbourne, tak pro uzmutí postu číslo jedna v žebříčku.

Melbourne - Ta tam je dračice, která i ze ztracené výměny vykouzlí vítězný míček. Německá světová tenisová jednička Angelique Kerberová se na začátku sezony trápí.

Před blížícím se Australian Open vyhrála jediný zápas ze tří. To je na obhájkyni titulu z Melbourne Parku hodně mizerná statistika, a logicky tak mezi odborníky i fanoušky vyvstává otázka, jak dlouho s takovou formou dokáže udržet nejvyšší post v žebříčku.

Když loni rodačka z Brém mířila na první grandslam sezony, měla v zádech finálovou účast v Brisbane a osmifinále v Sydney, celkem pět vyhraných utkání. Nyní si bude muset vystačit s jediným vítězstvím a to proti až 232. hráčce světa Ashleigh Bartyové z Austrálie.

"Samozřejmě je dobré odehrát co nejvíc zápasů, zvlášť na začátku sezony. Ale nemyslím si, že by to něco ukazovalo směrem ke grandslamu. To je úplně jiný turnaj, můžete před tím hrát skvěle, ale grandslam se vám nepovede, nebo naopak," hájila se po prohře v Brisbane Kerberová.

Tam ji ze hry vyřadila světová třináctka Jelena Svitolinová, v Sydney zase 26. hráčka žebříčku Ruska Darja Kasatkinová. "Ještě jsem se na začátku sezony nedostala do rytmu, dělám moc chyb a nemám cit pro míč. Musím si sednout se svým týmem a probrat to," vysvětlovala příčiny porážky Němka.

Nyní ji čeká obhajoba grandslamu, ale ze špatného startu do sezony rozhodně nepanikaří. "Nedělala bych z toho přehnané závěry. Je to těžká porážka, pokusím se na ní ale co nejrychleji zapomenout. Teď budu pár dní trénovat v Melbourne a budu se snažit načerpat tam co nejvíc pozitivní energie z loňského roku," uvedla.

Plíšková: Já a favoritka? Jsem připravená

Dobře ale ví, že bude v Austrálii pod velkým tlakem, spolu s titulem obhajuje i dva tisíce bodů, které tam získala, pokud o ně přijde, bude v ohrožení i její post jedničky. To může být šance pro další hráčky, které Němku pronásledují. Třeba pro Karolínu Plíškovou, která má zatím suverénně nejlepší formu ze všech hráček v top 10.

"Jsem připravená, že budu považovaná za jednu z favoritek. Pokud budu hrát dobře, tak je určitě v mých silách zopakovat něco podobného, co na loňském US Open," uvedla pro WTA Insider.

"Každý se mě ptá, jestli je letos mým cílem vyhrát grandslam. Já říkám, že je mi jedno, jestli to bude letos nebo příští rok, ale chci to. Prostě důležité bude přejít přes čtvrté kolo do druhého týdne a pak uvidíme, kdo proti mě bude stát," dodala po vítězství v Brisbane rodačka z Loun. První turnaj velké čtyřky startuje v pondělí.

