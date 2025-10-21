Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta vrátila úder

Plíšková, která se před měsícem po dlouhé zdravotní pauze vrátila k tenisu, sehrála tři zápasy a zase sezonu ukončila, v podcastu Rakety často kritizuje tenisty, kteří své zápasy nedohrávají.
V minulosti se už několikrát tvrdě opřela do Tomáše Macháče, nyní její kritika zamířila na Vondroušovou.
"Já jsem viděla oba zápasy Karolíny Muchové s Markétou Vondroušovou, které se v posledních dnech hrály. Nikdy není příjemné nastupovat dvakrát v řadě proti stejné soupeřce. Tohle prostě nechcete. Obě trénují na Štvanici, jsou to kamarádky. Pro Markétu to bylo obzvlášť nepříjemné. S Karolínou prohrála nyní v Tokiu, předtím v Ning-po a i velký zápas v Indian Wells. Dneska za mě Markéta neměla absolutně šanci, Karolíně Muchové dávám kredit, hrála výborně," zahájila svůj mononolog.
Poté se vyjádřila ke skreči, ke které se Vondroušová v slzách uchýlila za nepříznivého stavu 2:6, 0:1.
"A opět téma skreč. Pardon, ale já si myslím, že se to dalo dnes dohrát. Za mě je to podobné jako Tomáš Macháč v Šanghaji. Možná Markétu něco bolelo, ale spíše si myslím, že viděla, že nemá šanci, a z tohoto důvodu utkání vzdala. Asi dostanu opět hejt, ale dejte mi ho," prohlásila bývalá světová jednička.
"Hejt" skutečně dostala, mnozí fanoušci Plíškové oponovali s tím, že ona sice v kariéře vzdala jen minimum zápasů, zato jich řadu pouze odchodila.
A ozvala se i samotná Vondroušová.
"Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíc," napsala wimbledonská vítězka Vondroušová na Instagramu.
Rýpla si i obecně do podcastu, jehož stálými protagonisty jsou obě dvojčata Karolína a Kristýna Plíškové, manžel a manažer Karolíny Michal Hrdlička a komentátor František Hašpl.
"Tenhle podcast vyhrává na plný čáře," dodala ironicky.
