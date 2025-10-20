Tweener Muchové i parádní prohozy. Další českou show ukončily slzy Vondroušové

Už minulý týden v Ning-po si s oběma Češkami pohrál los a svedl je proti sobě v úvodním kole. Tam se radovala Muchová po setech 6:4 a 6:3.
V Tokiu měl zápas podobný průběh. Vondroušová začala ztrácet od prvních gamů, i když bitva nabídla hned několik zajímavých výměn. Muchová dokonce zařadila i tweener zády do kurtu.
První set nakonec vyhrála 6:2, ve druhém vyhrála úvodní hru a její krajanka si zavolala na kurt fyzioterapeutku.
Ta si ale po příchodu na kurt ani nesundala batoh, Vondroušová jasně gestikulovala, že jí bolest v rameni nedovolí pokračovat a zdravotnici si zavolala jen z formálních důvodů.
Bohužel Markéta Vondroušová už není schopná dále v utkání pokračovat...
Do druhého kola tedy postupuje Karolína Muchová.
Následovala skreč, po které přišla Muchová kamarádku alespoň obejmout.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 pak rychle opouštěla dvorec v slzách z další skreče a dalšího zranění, které ji trápí.
"Jsem sice ráda, že jsem v dalším kole, byl to můj první zápas na tomto kurtu, ale určitě jsem nechtěla, aby to probíhalo tímto způsobem. Jediné, co můžu, je popřát Maky brzké uzdravení," uvedla Muchová v rozhovoru na kurtu.
Vítězku českého derby teď čeká soupeřka z Austrálie, teprve devatenáctiletá Maya Jointová.
Fantastický první set plný krásných výměn získává 🇨🇿Karolína Muchová! 🤩
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Muchová (8-ČR) - Vondroušová (ČR) 6:2, 1:0 skreč, Gračovová (Fr.) - Wang Sin-jü (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Kesslerová (USA) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 7:5, 6:3, Lysová (Něm.) - Boulterová (Brit.) 6:2, 6:1, Jointová (Austr.) - Golubicová (Švýc.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:2, Kalinská (Rus.) - Lamensová (Niz.) 6:3, 6:1.