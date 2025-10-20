Tenis

Tweener Muchové i parádní prohozy. Další českou show ukončily slzy Vondroušové

před 3 hodinami
Podruhé za sebou se potkaly v prvním kole. Dvě kamarádky z jednoho klubu a dvě tenistky, které věčně trápí nějaké zranění. Tentokrát se bitva Karolíny Muchové a Markéty Vondroušové na turnaji v Tokiu ani nedohrála, protože skončila skrečí druhé jmenované.
Sestřih zápasu | Video: Canal+ Sport 2

Už minulý týden v Ning-po si s oběma Češkami pohrál los a svedl je proti sobě v úvodním kole. Tam se radovala Muchová po setech 6:4 a 6:3. 

V Tokiu měl zápas podobný průběh. Vondroušová začala ztrácet od prvních gamů, i když bitva nabídla hned několik zajímavých výměn. Muchová dokonce zařadila i tweener zády do kurtu.

První set nakonec vyhrála 6:2, ve druhém vyhrála úvodní hru a její krajanka si zavolala na kurt fyzioterapeutku.

Ta si ale po příchodu na kurt ani nesundala batoh, Vondroušová jasně gestikulovala, že jí bolest v rameni nedovolí pokračovat a zdravotnici si zavolala jen z formálních důvodů.

Následovala skreč, po které přišla Muchová kamarádku alespoň obejmout. 

Wimbledonská vítězka z roku 2023 pak rychle opouštěla dvorec v slzách z další skreče a dalšího zranění, které ji trápí. 

"Jsem sice ráda, že jsem v dalším kole, byl to můj první zápas na tomto kurtu, ale určitě jsem nechtěla, aby to probíhalo tímto způsobem. Jediné, co můžu, je popřát Maky brzké uzdravení," uvedla Muchová v rozhovoru na kurtu.

Vítězku českého derby teď čeká soupeřka z Austrálie, teprve devatenáctiletá Maya Jointová. 

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Muchová (8-ČR) - Vondroušová (ČR) 6:2, 1:0 skreč, Gračovová (Fr.) - Wang Sin-jü (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Kesslerová (USA) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 7:5, 6:3, Lysová (Něm.) - Boulterová (Brit.) 6:2, 6:1, Jointová (Austr.) - Golubicová (Švýc.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:2, Kalinská (Rus.) - Lamensová (Niz.) 6:3, 6:1.

 
