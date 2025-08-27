Tenis

Vyhrát grandslam za dva dny? Není to fér, má jasno Siniaková. Popsala chaos

ČTK Sport ČTK, Sport
27. 8. 2025 16:59
Tenistka Kateřina Siniaková se po dnešním konci v 1. kole dvouhry na US Open vrátila ještě k dřívější absenci ve smíšené čtyřhře, ani týden po skončení soutěže netajila zklamání.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

Nový formát soutěže, v němž organizátoři dávali přednost spíše elitním singlistům se jí nelíbil, stejně jako fakt, že turnaj proběhl ve dvou dnech. V rozhovoru s českými novináři ale řekla, že ji potěšila podpora lidí zvenčí.

"Byla jsem mile překvapená, jak moc se to řešilo a jak lidé stáli na mé straně. Bylo dost článků a bylo hezké vidět, že mě lidé podporují a chtějí, abych tam hrála. Že ty výsledky mluví za to, že bych tam měla být," uvedla Siniaková.

"Co se týká mezi hráčkami - deblistkami, tak od té doby, co to vyhlásili, se nic nezměnilo. Deblisté to berou, tak jak to je. Já jsem ani s organizátory nemluvila. Tu volnou kartu a co se bude dít, řešil můj agent," doplnila.

Vítězka jedenácti grandslamových titulů ze čtyřher Siniaková se do nového formátu smíšené čtyřhry na US Open hlásila původně s dřívější mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru.

Poté měla startovat se lídrem singlového žebříčku Italem Jannikem Sinnerem. Ten se ale na poslední chvíli kvůli nemoci omluvil.

"V neděli mi řekli, že volnou kartu s Arévalem nedostaneme, a pokud bych chtěla hrát, tak se Sinnerem. Tak jsem řekla, že chci v soutěži být a ještě s takovou hvězdou. A pak se stalo, co se stalo," líčila Siniaková.

O vyškrtnutí páru Siniaková - Sinner informovali organizátoři pár hodin před startem turnaje, když už byl známý i herní pavouk. Česko-italskou dvojici nakonec nahradili Američané Christian Harrison, Danielle Collinsová.

"Bohužel jsem to tak předpokládala. Pravidlo zní, že jakmile je vylosováno, nemůžete se napárovat s někým jiným. Tak je to i v deblu a toto pravidlo se potvrdilo. Proto tam místo nás šli náhradníci. Prostě to už nešlo," vysvětlila Siniaková.

Nelíbilo se jí však jednání organizátorů, kteří dlouho neinformovali, kdo zbývající divoké karty pro start v soutěži dostane.

"Já jsem nevěděla do neděle a začínalo se v úterý, v jaké pozici jsem. Což si myslím, že je hodně nefér. Takže i kdybych hrála se Sinnerem, šla bych do zápasů z letadla, protože jsem nehodlala přiletět o čtyři dny dřív, když ani nevím, jak na tom jsem," řekla Siniaková.

Vítězka letošní smíšené čtyřhry z Wimbledonu také zopakovala, že se jí systém preferující elitní singlisty nezamlouval.

"Já s tím nesouhlasím. Za mě by bylo alespoň zajímavější, kdyby nakombinovali singlisty s deblisty. Ani ten formát, že někdo vyhraje grandslamovou trofej za dva dny, není fér," podotkla rodačka z Hradce Králové.

Potěšilo jí alespoň, že turnaj nakonec ovládl ryze deblový pár a obhájci titulu Sara Erraniová a Andrea Vavassori z Itálie. Také oni startovali díky divoké kartě.

"Byl to takový důkaz, že ne každý top singlista může hrát debl nebo mix. Za mě je to něco jiného. Oni to skvěle dokázali a předvedli to," řekla Siniaková.

Po konci na US Open ve dvouhře, kde prohrála dnes v 1. kole s Američankou Hailey Baptisteovou 5:7, 3:6, se chce soustředit na ženskou čtyřhru. Tu odehraje s Taylor Townsendovou a plní roli nasazených jedniček. Má nejvyšší ambice.

"Je to náš cíl a přály bychom si to pro Taylor doma. Určitě ty ambice tam jsou. Budeme makat zápas od zápasu a bylo by skvělé, kdyby to klaplo," doplnila Siniaková.

