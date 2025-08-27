Blockbuster v New Yorku: Macháč proti strůjci mánie. Když zvracel, kamery uhnuly

Do posledního grandslamu sezony vstupoval Tomáš Macháč po sérii tří porážek v řadě. Na severoamerických betonech vypadával výhradně v prvních kolech.
V New Yorku, kde obhajuje loňské osmifinále, tedy svůj dosavadní nejlepší grandslamový výsledek, ale začal berounský rodák působivě.
Mladého Itala Lucu Nardiho doslova zničil. Výhru 6:3, 6:1, 6:1 podpořil deseti esy, žádnou dvojchybou a skvostným poměrem 25 vítězných míčů oproti 17 nevynuceným chybám.
Po utkání Macháč uznal, že nastupovat na kurt po sérii proher nebylo jednoduché. "Ale už mám nějaké zkušenosti. Zvládl jsem to hodně dobře, utkání bylo vynikající, užíval jsem si ho," citovala jeho slova ČTK.
Ve středu na Grandstandu si to možná tolik užívat nebude. Alespoň se o to bude snažit rozbouřený dav zapálených brazilských fanoušků.
Macháče totiž čeká očekávaný souboj s Joaem Fonsecou, čerstvě devatenáctiletým Brazilcem, který zejména ve své domovině, ale de facto v celém světě, spustil "Fonsequismo" neboli "Fonsecománii".
Ačkoli ještě nepatří k nejlepším hráčům a na žebříčku je aktuálně na 45. místě, jeho zápasy prakticky všude po světě nabízí nejbouřlivější atmosféru. Obrovský počet loajálních přívrženců cestuje za Fonsecou kamkoli.
Není překvapením, že má i v New Yorku k dispozici domácí prostředí.
Jestliže Macháč v prvním kole zaujal mnohé fanoušky pestrobarevným outfitem s již neodmyslitelnými krátkými šortkami, v ochozech to bude ve středu večer hýřit zejména žlutou barvou. Spíš než jako na tenisu to bude vypadat jako na fotbale.
Tomáš Macháč v prvním kole US Open:
Machac kit is 🔥 a real snack in these little lavender shorts 🥵 pic.twitter.com/fJvrukhBtU— afwu_slm (@afwu_slm) August 24, 2025
"Pro mě je to obrovské potěšení, hrát před tolika Brazilci, kteří volají mé jméno a neustále mě podporují," řekl Fonseca.
Tradiční fotbalová rivalita mezi brazilskými velkokluby Corinthians, Flamengo, Santos či Fluminense jde na jeho zápasech stranou.
"Jsou tam fanoušci v různých dresech klubů. Je pro mě čest, že všichni fandí mně. Je to takový brazilský vibe a je to skvělé," prohlásil mladý tenista.
Tlak na něj je obrovský. Právě on má být podle většiny expertů třetím hegemonem, který v průběhu následujících let vyzve v absolutní špičce Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.
"Tlak mi nevadí, tlak je tu vždycky. Přijímám ho, je důležitý. Očekávání jsou nevyhnutelná. Moje cíle jsou pořád stejné: být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy," uvedl.
V prvním kole na US Open porazil ve třech setech nebezpečného Srba Miomira Kecmanoviče. Podobně jako Macháč ukázal velkou sílu a v průběhu zápasu přitom překonal nepříjemnou nevolnost.
Kamery raději uhnuly pohledem ve chvíli, kdy přiběhl ke koši a začal do něj zvracet. Po vítězství se Fonseca omlouval.
"První kolo je vždycky o něco napjatější a dnes jsem se ve třetím setu necítil nejlépe. Nevím, co se stalo. Prostě jsem zvracel vodu. Moc se vám za to omlouvám," vysvětloval.
S Macháčem se utká poprvé v kariéře, zápas bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži. Vítěz česko-brazilské bitvy by mohl ve třetím kole vyzvat dalšího Čecha Jakuba Menšíka, který bude jasným favoritem proti Francouzovi Ugovi Blanchetovi.