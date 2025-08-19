Tenis

Ohavné zacházení, zuří svět tenisu. Siniakovou prý odhodili jako nepotřebnou hračku

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 2 hodinami
Bizarní, opovrženíhodné, směšné. Na podivný příběh neúčasti, účasti a nakonec neúčasti elitní deblistky Kateřiny Siniakové v divácky atraktivním a štědře dotovaném turnaji smíšené čtyřhry na US Open v New Yorku se snášejí naštvané ohlasy fanoušků.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: ČTK / Deml Ondřej

Několik týdnů trvající cirkus končí kontroverzí.

Pořadatelé US Open na poslední chvíli spojili dlouho nechtěnou Kateřinu Siniakovou s nejlepším hráčem světa Jannikem Sinnerem, po Italově skreči ve finále turnaje v Cincinnati a následném odhlášení z mixu ale nenašli Češce nového partnera, jak by se nabízelo.

Jen hodinu před startem prvních zápasů sáhli po úplně jiném řešení, které Siniakovou nezahrnovalo.

Vítězku jedenácti grandslamů ve čtyřhře z turnaje bez váhání vyřadili a nominovali pár domácích Američanů: Danielle Collinsovou a Christiana Harrisona.

"Collinsová a Harrison si zajistili účast díky nejvyšší prioritě přihlášky (kombinace žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků," vysvětlili pořadatelé. Collinsové patří v singlovém žebříčku WTA 59. místo, Harrison je mezi deblisty sedmnáctý.

"Chudák Siniaková," napsal na X populární reportér José Morgado.

"Místo, aby ji spárovali s jiným hráčem, nahradili ji úplně. Vynechala turnaj v Clevelandu kvůli téhle akci. Smutný způsob jednání s nejlepší deblovou hráčkou na světě," napsal magazín The Tennis Letter s výčtem všech zářivých úspěchů rodačky z Hradce Králové ve čtyřhře.

Také tenisoví fanoušci na sítích rozhodnutí podrobili tvrdé kritice.

"Spravedlnost pro Siniakovou," hlásil jeden z příznivců. "Mohli ji lehce nahradit tím klukem, se kterým vyhrála Wimbledon," navrhoval další zapojení Nizozemce Sema Verbeeka. 

Lojda: Krejčíková je zpátky v módu šampionky. V New Yorku ale vidím otazník

Barbora Krejčíková na turnaji v Cincinnati 2025

Organizátoři ovšem od začátku turnaj koncipovali tak, aby co nejvíce uspokojili americké publikum. Siniaková v jejich plánech nikdy nefigurovala a k Sinnerovi se dostala z nouze až v pondělí, kdy nahradila odstoupivší Emmu Navarrovou.

Jenže italský šampion večer za stavu 0:5 v prvním setu vzdal pro nemoc finále turnaje v Cincinnati proti Carlosi Alcarazovi. K účasti v mixu se poté vůbec nevyjádřil.

"Bylo opravdu tak složité najít hráče, který by hrál se Siniakovou? Jsem si jist, že by spousta tenistů ráda spojila síly s tak renomovanou deblovou tenistkou," psal další fanoušek.

"Nedat Siniakové šanci je ohavné," zněl jiný ohlas. "Chudáka Siniakovou odhodili stranou jako nepotřebnou hračku," doplnil další.

Zlatá olympijská medailistka ze smíšené čtyřhry a čtvrtá nejlepší deblistka historie podle týdnů strávených na postu světové jedničky už dříve žádala o divokou kartu společně s Marcelem Arévalem ze Salvadoru. V době, kdy byli oba na prvním místě světa.

"Je tu trochu šance divokou kartu dostat. Pokud ji ani tak nedostaneme, tak už vlastně nemám co dodat. Myslím si, že pokud se hraje mix na grandslamu a nedostanou se tam dvě světové jedničky ve čtyřhře, tak už není co k tomu říct," prohlásila Siniaková v červenci pro Canal+ Sport.

Stihne Sinner Siniakovou? Chamtivost vede k chaosu, hvězda už se pořadatelům vysmála

Finále French Open 2025
 
Aktualizováno před 55 minutami
Tenistka Karolína Muchová do semifinále smíšené čtyřhry na US Open neprošla. Po boku Andreje Rubljova prohrála s duem Erraniová, Vavassori 1:4, 4:5.
