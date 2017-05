Nemilosrdná Vondroušová. Mladičká Češka letí kvalifikací French Open, Haasové povolila jeden gem

před 1 hodinou

Dva zápasy, pouhé dva ztracené gemy. Sedmnáctiletá tenistka Markéta Vondroušová se v kvalifikaci na French Open nezdržela ani ve druhém kole, s Rakušankou Barbarou Haasovou ztratila jediný gem.

Paříž - Markéta Vondroušová už je jediný krok od hlavní soutěže French Open. V prvním kole kvalifikace pařížského grandslamu smetla Argentinku Nadiu Podoroskou 6:0 a 6:1 za 38 minut, slitování neměla ani s Rakušankou Barbarou Haasovou, kterou smetla naprosto stejným výsledkem.

Její úžasná stíhací jízda za tenisovou elitou tak pokračuje, loňský rok končila jako 374. hráčka světa a nyní je od pondělí v první stovce. "V přípravě jsem hodně běhala a teď díky dobré kondici dokážu hrát z kvalifikace až do finále osm zápasů, aniž bych se cítila moc unavená," popsala, v čem nejspíš tkví kouzlo jejího úspěchu.

V pařížské kvalifikaci plní roli nasazené dvojky, papírově by tak měla na hlavní soutěž dosáhnout. "Moc ráda bych to zvládla, mám na Roland Garros ty nejlepší vzpomínky, byl to můj první grandslam i v juniorkách, mám to tu moc ráda a užívám si to. Bydlíme s trenérem deset minut chůze od Eiffelovky, miluju tohle město," dodala levoruká tenistka.

Do třetího kola postoupila také Lucie Hradecká, ve čtvrtek naopak v kvalifikaci dohrály Tereza Smitková a Martincová.

Ženy - 2. kolo: Vondroušová (2-ČR) - Haasová (Rak.) 6:0, 6:1, Hradecká (ČR) - Ahnová (USA) 7:6 (7:3), 7:5, Watsonová (13-Brit.) - Smitková (ČR) 6:4, 7:6 (7:3), Kruničová (16-Srb.) - Martincová (ČR) 6:4, 6:3