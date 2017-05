Vondroušová opět rozjela stroj na vítězství a žene se na Paříž. Vydrží ale se silami?

před 16 minutami

Markéta Vondroušová svými výkony nepřestává udivovat tenisovou veřejnost. V 17 letech je 35. na žebříčku pro Turnaj mistryň v Singapuru, prodrala se do první stovky na okruhu a zajistila si start na grandslamech. Na French Open se ale ještě musí poprat s kvalifikací a sama ví, že ji nečeká nic snadného navzdory formě, kterou má.

Praha - Takovou letošní bilancí se může pochlubit málokdo. Čtyři vyhrané turnaje, přes padesát absolvovaných zápasů a žádná prohra s hráčkou, která by byla v žebříčku pod ní. Ba co víc. Markéta Vondroušová na tenisovém okruhu likviduje soupeřky, které jsou vysoko nad ní a v sedmnácti letech se rychle dere na jejich místo.

V březnu po úžasné jízdě v Austrálii jako hráčka třetí stovky snila o tom, že si zahraje grandslam a nejlépe na zamilovaném Wimbledonu. V květnu po vítězství na turnaji v Trnavě má všechny tužby v podstatě splněné. Vyráží na kvalifikaci French Open, dostala se do první stovky a zajistila si tak účast přímo v hlavní soutěži turnaje velké čtyřky v All England Clubu.

"Věděla jsem, že se můžu dostat do stovky, ale snažila jsem se o tom moc nepřemýšlet a raději se soustředit na svou hru," řekla novinářům po vítězství v Trnavě nyní 94. hráčka světa.

Jejím vystoupením na Slovensku zároveň skončila doba, kdy za loňský rok obhajuje nějaké body. V minulé sezoně pak až do prosince laborovala s bolavým loktem, v žebříčku proto nyní může jen přičítat a odborníci se už teď předhánějí v odhadech, kam může rodačka ze Sokolova do konce roku vyšplhat.

"Markéta dál ukazuje své schopnosti, pokud bude pokračovat ve stejném tempu, může být v závěru sezony 2017 v první padesátce," myslí si britský tenisový komentátor Chris Goldsmith.

A není to vůbec bláhový odhad. Česká tenistka je v žebříčku za letošek na 35. místě a přitom nejmladší z první stovky. Velkým otazníkem zůstává, jak si poradí s tlakem, který je na grandslamech, jež si už teď do konce roku zajistila. Do toho nejbližšího se ovšem bude muset probíjet kvalifikací.

"Moc ráda bych postoupila samozřejmě, ale je to grandslam, nebude to jednoduchý," uvedla před kvalifikací French Open Vondroušová, ve které ale bude plnit roli nasazené hráčky, protože se do hlavní fáze pavouka nevešla jen o pár míst.

To znamená, že by na cestě za startem v prvním kole v Paříži neměla potkat lépe postavenou hráčku, než je ona sama. A jestli je u levoruké hráčky v této sezoně nějaká jistota, pak to, že roli favoritky potvrzuje a naopak školí i hráčky z první stovky. V Trnavě si takhle povodila někdejší světovou dvanáctku Belgičanku Wickmayerovou.

Rozhodovat tak možná bude spíše penzum naspořených sil, kterých Vondroušová nebude mít na rozdávání. Za necelých pět měsíců odehrála už 53 zápasů a loni se moc dobře přesvědčila, že její tělo není ze železa.

"Teď je Paříž, pak si dám dva týdny pauzu a připravím se na trávu, program budu muset přizpůsobit, protože v těch delších a vyrovnanějších zápasech je znát, že už nemám tolik energie, kolik bych potřebovala," přiznala.

A vyrovnat se bude muset i s tím, že se na ni upřou zraky mnoha českých fanoušků, kteří od ní po předchozích úspěších budou čekat jen vítězství. "Je pravda, že už toho zájmu o mě bylo po Fed Cupu hodně, ale musím si na to zvyknout a soustředit se na sebe," dodala.