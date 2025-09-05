Tenis

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 34 minutami
Jsou spolu teprve patnáct měsíců, v pátek ale mohou vyhrát už třetí společný grandslamový titul. Fenomenální deblový pár Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová čeká finále US Open.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková na US Open.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková na US Open. | Foto: Reuters

Na tiskové konferenci před pár dny v New Yorku Taylor Townsendová za osm minut prakticky nepustila Kateřinu Siniakovou ke slovu.

Nebylo to ale jejím záměrem, česká tenistka ji před několika otázkami se smíchem sama pobídla: "To zvládneš. Tohle je tvoje."

A tak pouze souhlasně přikyvovala, když se její americká partnerka rozpovídala o úžasné spolupráci, která podle ní překračuje hranice a spojuje světy.

"Pro mě a Kat je to velmi cool, je to jako spojování různých světů, které by se asi nikdy nepotkaly, kdyby neexistoval tenis. Já mám teď fanoušky v Česku, ona má zase velkou podporu tady v Americe, jakou pravděpodobně nikdy neměla," vyprávěla Townsendová.

Podle americké tenistky, která v New Yorku zazářila i ve dvouhře, kde došla až mezi šestnáct nejlepších a tam neproměnila osm mečbolů proti Barboře Krejčíkové, je čtyřhra neprávem opomíjená. 

Právě pár někdy přezdívaný Taylorina se to podle ní snaží změnit. A rodačka z Chicaga je přesvědčená, že se mu to daří.

"My obě jsme vždycky mluvily o tom, že debl není něco míň. Není to méně sport než dvouhra. Je to stejně těžké, jen to vyžaduje trochu jiné dovednosti. Je na to třeba stejného množství disciplíny, soustředění, intenzity," vysvětlila.

"Cítím, že my s Katkou tak trochu ukazujeme cestu, snažíme se o tom neustále mluvit a bořit mýty, jaké se tradují ohledně čtyřhry. Třeba o tom, že vás dávají do škatulky a říkají, že když hrajete dobře debl, nemůžete být zároveň úspěšnou singlistkou," pokračovala Townsendová.

Siniakovou dala za příklad, který takový způsob podání vyvrací.

"Ona to dokáže úspěšně kloubit dlouhé roky. Já s tím teprve začínám, ale obecně si myslím, že se snažíme trochu odstranit tenhle narativ z lidských myslí," řekla aktuální deblová světová jednička.

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě

Tennis: US Open

"Nemusíte si vybírat škatulku, můžete dělat obojí, můžete si dělat, co chcete. Kat vždycky říká, že dokud jí to tělo dovolí, bude hrát singl i debl. A já s tím nemohu souhlasit víc," dodala.

V pátečním finále se nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou utkají s turnajovými trojkami Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Novozélanďankou Erin Routliffeovou, s nimiž prohrály loňské finále Turnaje mistryň.

Siniaková může získat jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila už před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

Online z finále bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.

Tohle se hrdým Američanům líbilo. Příkladné gesto Siniakové obletělo svět

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
0:44
 
