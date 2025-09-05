Tenis

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě

před 1 hodinou
Je to vlastně trochu zvláštní případ. Srbský tenista Novak Djokovič v New Yorku klidí z cesty jednoho soupeře za druhým, překonává věkové rekordy. Přesto je před semifinálovou bitvou US Open outsiderem. Proti se totiž postaví rozjetý mladík a aspirant na světový trůn Carlos Alcaraz.
Novak Djokovič
Novak Djokovič | Foto: Reuters

Ať už páteční bitva dopadne jakkoli, podal úctyhodný výkon. Letos se dostal do semifinále všech čtyř grandslamů. V 38 letech to nedokázal nikdo v historii. Jen on - Djokovič.

Přestože na tiskové konferenci neskrýval touhu konečně přidat rekordní 25. titul z podniků velké čtyřky, zároveň dal jasně najevo, že ví, jak je to náročná meta. Už ta následující překážka na cestě za snem se jeví nepřekonatelně.

"Nehodlám jít na kurt proti Carlosovi s vyvěšenou bílou vlajkou. Ale nadcházející dny ukážou, jak na tom mé tělo bude a jestli bude připravené zvládnout třeba i pětisetové drama," uvedl poté, co ve čtvrtfinále ve čtyřech setech vyřadil domácího favorita Taylora Fritze.

Ani sázkové kanceláře srbskému veteránovi proti španělskému mladíkovi příliš nevěří. Za jeho výhru byste dostali vyplacený i čtyřnásobný balík v porovnání.

A má to logické opodstatnění. Djokovičovo tělo letos nikdy nevydrželo zápřah více než pěti zápasů. V Austrálii semifinálový duel dokonce skrečoval, v dalších dvou případech hrál přes bolest a podlehl.

I když proti Fritzovi vypadal svěže i po proměněném mečbolu. Na kurtu se roztančil, aby na dálku popřál dceři k narozeninám, před novináři byl rezervovaný.

"Lehčí už to mít nebudu. Ale jsem v dalším semifinále, předvádím konzistentní výkony. Teď potřebuju vytáhnout nejlepší tenis, abych narušil tu hegemonii Jannika Sinnera a Carlose," nechal se slyšet Djokovič.

Minimálně jedna statistika hovoří v jeho prospěch.  V soutěžním zápase ho Alcaraz na betonu ještě neporazil. Naposledy mu dal Srb lekci letos ve čtvrtfinále Australian Open. 

A právě to si o 16 let mladší Španěl moc dobře pamatuje. "Není pochyb o tom, že chci odplatu. Už jsem proti němu hrál na hodněkrát, teď chci vyhrát já," hlásí současná světová dvojka. 

"Všichni známe Novakovu hru, hraje tady skvěle, je hladový, prahne po vítězství a je úplně jedno, že od Wimbledonu pořádně nehrál," pochválil soupeře Alcaraz. 

Že jejich vzájemný duel bude hitem vědí i pořadatelé, a tak se cena vstupenek na páteční program centrálního dvorce vyhoupla přes 1000 dolarů. 

