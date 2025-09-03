Tohle se hrdým Američanům líbilo. Příkladné gesto Siniakové obletělo svět

Nejlepší deblistky světa Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková zažily v New Yorku velký zápas. Jeden z těch, na které budou vzpomínat třeba celý život.
V natřískané aréně Louise Armstronga si ve čtvrtfinále US Open poradily s legendární Venus Williamsovou a její partnerkou Leylah Fernandezovou hladce 6:1, 6:2.
Česká tenistka zaujala nejen výkonem, ale i chováním.
Americká komentátorka Chanda Rubinová označila výkon česko-americké dvojice jako "skoro perfektní."
"Mám z toho pocit, jako by nezkazily téměř žádný míč. Vynikající," prohlásila ve vysílání bývalá hráčka.
Jedna z nejlepších deblistek historie a žena s 21 grandslamovými tituly z deblu Pam Shriverová souhlasila. "Ty a Taylor jste jasně ukázaly, proč jste nejlepší deblový pár světa," řekla Siniakové přímo na kurtu.
Devětadvacetiletá česká hráčka potom popsala možnost zahrát si proti Williamsové jako "privilegium".
"Je těžké popsat to slovy. Je to opravdová legenda a já jsem si to opravdu užila. Všem děkuji za fantastickou atmosféru," řekla Siniaková.
V rozhovoru s českými novináři na tiskové konferenci potom svou úctu ke starší z legendárních sester rozebrala více.
"Čekala jsem, že bude narváno a že to bude hlasité. Asi jsem nic takového nezažila, možná naposledy v O2 areně, když jsme hrály Fed Cup. Klobouk dolů před Venus. Na začátku kariéry jsem proti ní párkrát nastoupila, takže už jsem měla tu čest, čehož si hrozně vážím. Stát znovu proti ní na kurtu je něco neuvěřitelného. Stále to má v ruce a je mi ctí, že jsem to mohla znovu zažít," citovala její slova ČTK.
Američany nadchla i tím, jak se společně s Townsendovou zachovala bezprostředně po rychlém čtvrtfinálovém duelu.
"Takhle se ukazuje respekt," prohlásila Rubinová, když viděla gesto Siniakové s Townsendovou.
Vítězky totiž po srdečném podání rukou, při kterém se Češka Venus Williamsové hlavou lehce uklonila, nezačaly slavit a zdravit diváky, jak bývá zvykem. Místo toho se postavily a připojily se k hromovému aplausu.
Vycítily totiž, že nepatří ani tak jim, jako pětačtyřicetileté tenisové ikoně. Sedminásobné grandslamové šampionce v singlu, držitelce čtrnácti grandslamových titulů v deblu po boku sestry Sereny, i čtyřnásobné olympijské vítězce.
The No. 1 women's doubles pair Taylor Towsend and Katerina Siniakova defeat Leylah Fernandez and Venus Williams at the US Open 💪— ESPN (@espn) September 2, 2025
An amazing run for Venus and Leylah 👏 pic.twitter.com/jxc4BPxsqq