Tohle se hrdým Američanům líbilo. Příkladné gesto Siniakové obletělo svět

Vzájemný respekt mezi tenistkami je tématem, které na letošním americkém grandslamu výrazně rezonuje. Po hutně probíraném konfliktu domácí Taylor Townsendové s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou si zaslouženou pozornost vysloužil pro změnu pozitivní příklad. Jednu z hlavních rolí při tom hrála Kateřina Siniaková.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Foto: Reuters

Nejlepší deblistky světa Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková zažily v New Yorku velký zápas. Jeden z těch, na které budou vzpomínat třeba celý život.

V natřískané aréně Louise Armstronga si ve čtvrtfinále US Open poradily s legendární Venus Williamsovou a její partnerkou Leylah Fernandezovou hladce 6:1, 6:2. 

Česká tenistka zaujala nejen výkonem, ale i chováním.

Americká komentátorka Chanda Rubinová označila výkon česko-americké dvojice jako "skoro perfektní."

"Mám z toho pocit, jako by nezkazily téměř žádný míč. Vynikající," prohlásila ve vysílání bývalá hráčka. 

Jedna z nejlepších deblistek historie a žena s 21 grandslamovými tituly z deblu Pam Shriverová souhlasila. "Ty a Taylor jste jasně ukázaly, proč jste nejlepší deblový pár světa," řekla Siniakové přímo na kurtu.

Devětadvacetiletá česká hráčka potom popsala možnost zahrát si proti Williamsové jako "privilegium". 

"Je těžké popsat to slovy. Je to opravdová legenda a já jsem si to opravdu užila. Všem děkuji za fantastickou atmosféru," řekla Siniaková.

V rozhovoru s českými novináři na tiskové konferenci potom svou úctu ke starší z legendárních sester rozebrala více.

