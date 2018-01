Murrayho problémy nekončí. Odstoupil z turnaje v Brisbane a zvažuje dokonce operaci

před 2 hodinami

Měly to být skvělé souboje hned od počátku nové sezony. Velká tenisová čtyřka proti sobě v plné síle. Jenže po Novaku Djokovičovi trápí zdravotní potíže i Andyho Murrayho.

Brisbane/Praha - Tenista Andy Murray odložil po půlroční zdravotní pauze vstup do sezony. Bývalá světová jednička se odhlásila z turnaje v Brisbane kvůli přetrvávajícím bolestem kyčle a na svém instagramovém účtu oznámila, že zvažuje dokonce operaci! V ohrožení je tak Murrayho účast na Australian Open, prvním grandslamu roku.

"Procházím už dlouho opravdu těžkým obdobím a požádal jsem o radu řadu specialistů na kyčle. Poté, co mi bylo od US Open doporučena konzervativní léčba, jsem dělal všechno, co mi bylo řečeno z rehabilitačního hlediska, a pracoval jsem nesmírně tvrdě, abych se vrátil zpět na kurty," popsal Murray.

Když však hrál v Brisbane tréninkové sety s některými špičkovými hráči, problémy neustupovaly. "Bohužel to ještě nefungovalo tak, abych se dostal na úroveň, kterou bych chtěl. A tak musím znovu přehodnotit své možnosti," uvedl Murray.

Podle něj je jednou variantou pokračující rehabilitace. "Další je operace, ale šance na úspěšný výsledek nejsou tak vysoké, jak bych chtěl. Je to pro mě až druhá volba, je to však něco, co musím zvážit, i když doufám, že k ní nedojde," napsal britský tenista.

Naposledy hrál ostrý zápas v červenci ve Wimbledonu, od té doby se na kurtu objevil jen dvakrát krátce v exhibicích. V listopadu proti Rogeru Federerovi a v pátek v Abú Zabí zastoupil rovněž zraněného Novaka Djokoviče, jenž laboruje s loktem.

Během nucené pauzy klesl Murray ve světovém žebříčku na 16. místo. Trojnásobný grandslamový vítěz ještě nikdy nevyhrál Australian Open, pětkrát byl ve finále. Turnaj v Melbourne začne za necelé dva týdny.

Z turnaje v Brisbane se odhlásil i Rafael Nadal, toho alespoň netrápí zdraví. Omluvil se proto, že se ještě necítí na novou sezonu pořádně připravený.