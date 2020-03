Manipulace a intriky. Slovenský kouč popsal rozchod s českou hvězdou Muchovou

Za koncem jeho úspěšné spolupráce s českou tenistkou Karolínou Muchovou prý stojí zákulisní intriky. Slovenský kouč Emil Miške to uvedl na začátku týdne, kdy ještě netušil, že čtvrtfinalistku loňského Wimbledonu nově povede jeden z nejvěhlasnějších českých trenérů David Kotyza.

Prožil to, co v tvrdé tenisové branži není žádnou výjimkou. Mladou tenistku vytáhl během několika let do absolutní tenisové špičky, jenže v tom nejlepším musel uvolnit místo někomu jinému.

Slovenský trenér Emil Miške začal českou naději trénovat před třemi lety. V té době Muchová figurovala ve třetí stovce světového žebříčku. Během posledních dvou sezon ale udělala obrovský výkonnostní skok kupředu.

Na začátku roku 2019 byla na 145. místě žebříčku, pak se ale dostala třeba do finále turnaje v Praze, zahrála si o semifinále Wimbledonu a v jihokorejském Soulu slavila premiérový titul na okruhu WTA.

Češka zaparkovala těsně za elitní dvacítkou nejlepších hráček planety a spolupráci s Miškem si dlouhodobě pochvalovala. A tak bylo překvapením, když v půlce února po nepřesvědčivém startu do sezony oznámila rozchod.

"Nebylo to kvůli Australian Open, už to bylo delší dobu nahoru dolů. Akorát jsem to rozsekla po Austrálii, protože jsem se už necítila dobře," vysvětlila Muchová.

Se svou verzí nyní přispěchal i slovenský kouč, který promluvil v otevřeném rozhovoru pro server tenisovysvet.sk.

"Nevnímám to jako křivdu," prohlásil nejprve. "Nedívám se primárně na své ego. Jestli došla Karolína k přesvědčení, že to chce zkusit beze mě, tak jí rád tu zkušenost dopřeju. Nechci, aby se trápila. Pro mě to poslední měsíce bylo taky trápení."

Podle osmačtyřicetiletého kouče fungovala chemie mezi ním a hráčkou výborně, dokud nebyly peníze na další členy týmu. Do té doby jezdili po turnajích jen ve dvou.

"Měli jsme dostatek času spolu o všem mluvit, sladit se. Bohužel se ale stalo to, co se běžně stává i v jiných týmech. Když hráčka překročí práh první stovky a začne vydělávat velké peníze, stane se zajímavou pro různé lidi, kteří ucítí šanci přiživit se na jejím úspěchu. Nazývají se manažery nebo oddanými přáteli, v některých případech se stanou životními partnery," vysvětlil Miške.

Často jde podle něj o šikovné manipulátory, kteří se dokážou přisát na hráče a postupně zvyšují svůj vliv. Konkrétní ale slovenský trenér nebyl.

"Potřebují u hráčů dosáhnout pocitu závislosti. A to je velké nebezpečí pro týmovou chemii. Manipulátoři dokáží vnutit svůj názor do takové míry a tak obratně, že je i samotný hráč ve finále přesvědčený, že jde o jeho vlastní rozhodnutí," naznačil.

Miške nyní považuje za chybu, že se o tuto "politiku" odmítl zajímat. Když si začal všímat, že postupně ztrácí vliv, bylo už pozdě.

"Proto si myslím, že by všichni trenéři vrcholových tenistů měli být na tuhle situaci připraveni. Může se jim stát, že se mezi ně a jejich svěřence někdo postaví a dopadne to špatně," dodal.

Potenciál Muchové i přes změnu trenéra zůstává obrovský. Miške prý nikdy předtím nepoznal tenistu, který by otevřeně mluvil o touze stát se světovou jedničkou.

"Dlouho jsem takového sportovce hledal a najednou proti mně seděl," vzpomněl si kouč na první setkání s českou hráčkou, která na něj udělala velký dojem.

"Většina tenistů to chce dotáhnout do první stovky. Vždycky jsem tvrdil, že ten, kdo se chce dostat do stovky, trénuje jen natolik, aby byl stý na světě. Kdo chce být úplně nejlepší, musí trénovat jinak," řekl Miške s tím, že právě takovou vůlí olomoucká rodačka disponuje.

Ještě před oznámením nového trenéra zadoufal, že k Muchové nepřijde nikdo autoritativní, kdo bude její hru měnit podle vlastních představ.

"Večer při oficiální rozlučce jsem to Karolíně kladl na srdce. Musí to být člověk, který ji vnímá, poslouchá a vynasnaží se ji poznat. Karolínu by měl aktivně zapojit do tvorby tréninkového procesu, do tvorby její hry."

Miške tak nakonec může být s výběrem spokojený. David Kotyza v prvních rozhovorech zdůraznil, že chce být zprvu pozorovatelem a Muchovou ještě lépe poznat. Žádné zásadní zásahy do stylu její hry prý nepřipadají v úvahu. Klíčem bude najít rovnováhu mezi kreativitou a účelnou hrou.

Spolupráce mezi bývalým koučem Petry Kvitové, Karolíny Plíškové nebo Barbory Strýcové začne za mořem. Už v sobotu spolu odletí na prestižní turnaje v Indian Wells a Miami.