"Reprezentuješ jen za peníze." Veselý se pustil do Rosola, teď jsou v jednom týmu

Ještě pár týdnů nazpátek spolu válčili přes sociální sítě, teď musí táhnout za jeden provaz. Tenisté Jiří Veselý a Lukáš Rosol budou oporami českého daviscupového týmu během víkendového kvalifikačního duelu proti Slovensku v Bratislavě.

Že nejsou v reprezentaci ideální vztahy, naznačil Rosol už v listopadu, kdy na sítích rozjel debatu na téma, proč se nikdo neptá na jeho neúčast v zápase baráže proti Bosně a Hercegovině.

"Proč jsem vlastně nehrál a kde je vlastně pravda? Dobře se to zametlo pod koberec," napsal na Instagramu.

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, který na podzim složil tým z nadějných juniorů, vůbec nechápal, co chtěl čtyřiatřicetiletý veterán říct. Prý se Rosol tehdy sám z reprezentace omluvil kvůli nemoci.

Narážky na sociálních sítích ale pokračovaly i v lednu. Rosol se vyfotil s Romanem Jebavým a Zdeňkem Kolářem během kvalifikace na Australian Open a k fotce na instagramovém účtu připsal komentář:

"Jako jediní tři zástupci v Austrálii tento rok. Jsme připravení reprezentovat ČR v Davisově poháru," rýpl si.

Veselý to nenechal bez odpovědi. "Já měl vždy za to, že bez dobré finanční odměny ty odmítáš reprezentovat!" vzkázal mu.

Rosol okamžitě potvrdil, že ti dva si spolu dvojdomek rozhodně nepořídí. "Kdo tu mluví o penězích? Úplně zbytečně se ti podařilo odreflektovat, jak mizerné vztahy celá situace nese. Měl bys mít úctu k starším!" odpověděl mu.

Nervy neudržela ani Rosolova žena Petra. "Už dlouhou dobu tušíme tvoji averzi, ale že až takovou, že veřejně hodíš takový žblept. Až by si jeden myslel, že se bojíš o své místo, potažmo i o ty své peníze!"

Teď musí všechny spory stranou, české tenisty čeká v pátek a sobotu boj o místo v osmnáctičlenném finále Davis Cupu. V Bratislavě se střetnou s kvartetem ve složení Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík a deblista Filip Polášek. A Veselý s Rosolem by měli být nejzkušenějšími lídry týmu.

"Přijeli jsme v nejsilnějším možném složení a chceme vyhrát. Sociální sítě nečtu. Určitě to nebylo příjemné, ale myslím, že je to minulost. Lukáš řekl, že reprezentovat chce, takže věřím, že to bude v pořádku. Hrajeme za Českou republiku, všechno musí stranou," okomentoval kauzu kapitán Navrátil.