Kristýna Plíšková chce jít ve stopách sestry: Mám na víc než na třetí kolo, Kerberová je k poražení

Kristýna Plíšková v noci nastoupí proti světové jedničce a bude usilovat o premiérový postup do osmifinále grandslamového turnaje.

Melbourne – Je o kousíček menší a o dvě minuty starší. A to, že její dvojče už před pár lety vystřelilo strmě vzhůru, zatímco její vlastní cesta je delší a upracovanější, už dávno neřeší.

Kristýna Plíšková by ráda konečně výrazněji prorazila a vydala se po stopách sestry Karolíny. Ta je v současném žebříčku pátá, Kristýně patří osmapadesátá příčka. Karolína dnes prošla do třetího kola Australian Open, Kristýna bude usilovat v noci o postup do osmifinále.

Soupeřku ale bude mít jednu z nejtěžších možných. Současnou světovou jedničku Němku Angelique Kerberovou. Z toho si ovšem Plíšková hlavu nedělá. Působí sebevědomě a zajímavé konfrontace na největším melbournském kurtu Roda Lavera se už nemůže dočkat.

"Myslím si, že mám určitě na víc než na třetí kolo. Ale los je těžký. Uvidíme, jak se s tím poperu,“ řekla před utkáním čtyřiadvacetiletá hráčka, která prošla do třetího kola Australian Open poprvé v kariéře. Mezi dvaatřicet nejlepších tenistek grandslamu prošla podruhé, první takový průlom zažila na Wimbledonu 2015.

Teď ale myslí na víc. I přes to, že na druhé straně kurtu bude první hráčka žebříčku. Kristýna Plíšková s Kerberovou dosud nikdy nehrála, a tak předeslala, že se o způsobu hry proti německé hvězdě poradí se sestrou, která má zkušenosti z osmi vzájemných duelů.

"Koukaly jsme na její předchozí zápas společně, tak už mi něco okomentovala," podotkla Kristýna. Dobře ví, že Kerberová nepůsobí v úvodu sezony ani trochu suverénně. V přípravě se jí nedařilo a také v Melbourne zatím bojuje sama se sebou. Němka potřebovala v obou svých dosavadních utkáních tři sety, tuhý boj svedla jak s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, tak s krajankou Carine Witthöftovou.

Plíšková je přesvědčená o své síle a o tom, že právě ona prověří Kerberovou nejvíce. Rozhodně se necítí být předem poražená.

"Viděla jsem pár zápasů Kerberové a je určitě k poražení. Není jako Serena, která před časem všechny válcovala," všimla si tenistka z Loun. "Možná teď není ve své kůži, ale sebevědomí jí asi bude růst. Navíc je velká bojovnice, takže je jasné, že i když se jí nebude dařit, jen tak to tam nenechá," na druhou stranu varovala samu sebe.

Kerberová si v rozhovoru po svém minulém zápase zřejmě Kristýnu spletla s Karolínou. Tvrdila totiž, že už se s ní jednou před lety utkala. "Pamatuju si, že jsem proti ní hrála, a vím, že má skvělý servis, stejně jako její sestra. Každopádně se na ten zápas těším," uvedla Němka. Při otázce, jaký je podle ní rozdíl mezi oběma sestrami Plíškovými, odpověděla stručně a jasně. "Jedna je pravačka, druhá levačka, to je ten rozdíl."

Kristýna Plíšková se v nové sezoně snaží hrát ještě agresivněji a útočněji než dřív. Výrazně se zlepšila ve hře na síti, což by na Kerberovou a její vynikající defenzivu mohlo platit. "Voleje jsem pilně trénovala celou zimu, zlepšila jsem se v nich hodně. Teď už chodím na síť častěji, a ne jenom na výlet," upozornila před ostře sledovaným duelem.

Ten je v největší aréně na programu jako druhý v pořadí. Plíšková a Kerberová nastoupí po utkání Kanaďanky Bouchardové s Američankou Vandewegheovou, takže cca v půl třetí ráno středoevropského času.

autor: Aleš Vávra

