Krejčíková trable tajila. Jsem hodně zklamaná, ale začátek roku je velmi dobrý, řekla

Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla od konce první sady utkání s Madison Keysovou zdravotní problémy a s Američankou prohrála 3:6 a 2:6.

"Dostat se do čtvrtfinále dalšího grandslamu je perfektní výsledek," uvedla Krejčíková po utkání. Po loňském senzačním triumfu na antukovém Roland Garros došla na grandslamu mezi osmičku nejlepších také loni na US Open.

Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do čtvrtfinále si vylepšila své maximum. Předtím dvakrát vypadla ve druhém kole.

"Z prohry v zápase jsem hodně zklamaná, ale je to velmi dobrý začátek roku. Těším se na další týdny a věřím, že to bude ještě lepší," řekla finalistka nedávného turnaje WTA v Sydney.

Zpočátku prvního setu proti Keysové působila Krejčíková lehce nervózně, ale ve druhé hře odvrátila brejkbol a začala od základní čáry Američanku přehrávat. Ve třetím gemu nevyužila dva brejkboly a v pátém další čtyři. Vzápětí přišla o podání (2:4) a za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a změřit si tlak.

Od té doby se hůře pohybovala, snažila se míče rychle ukončovat, aby se nehrály dlouhé výměny. Ve druhé sadě rychle prohrávala 0:3, sice snížila na 2:3, ale pak už nestačila.

"Něco mě trápilo a necítila jsem se dobře. Ale nechci o tom mluvit, protože Madison si uznání za vítězství zaslouží," tajila česká tenistka trable.

Potíže Krejčíkové připomínaly její trable na loňském US Open, kdy vyčerpaná dohrávala v New Yorku noční utkání proti Španělce Garbiňe Muguruzaové. "Ne, tady to bylo vedro a nějaké fyzické obtíže. Nebyla jsem schopna ukázat svoji nejlepší hru, ale je to dobrá zkušenost a hodně se z toho poučím a vrátím se silnější," řekla Krejčíková. Vyloučila, že by měla koronavirus.

Australian Open ve dvouhře z českých rodaček dvakrát ovládla Hana Mandlíková (1980 a 1987). Legendární Martina Navrátilová uspěla třikrát, ale už jako Američanka.

Krejčíková má ještě šanci na triumf ve čtyřhře, ve které už jsou v páru s Kateřinou Siniakovou také ve čtvrtfinále. "I když jsem prohrála singl, tak pořád hraju debl a chci hrát co nejlépe. Dám se do kupy a budu v pohodě," věřila Krejčíková.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Keysová (USA) - Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:2.