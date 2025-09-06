Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

Kateřinu Siniakovou porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela. Když ale její americká spoluhráčka Taylor Townsendová nebude na turnajích, vrátí se k Barboře Krejčíkové.
Obě spojí síly už v polovině září v Soulu. Devětadvacetiletá česká tenistka to řekla Radiožurnálu Sport a webu Tenisovysvet.cz poté, co s Townsendovou podlehly kanadsko-novozélandské dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 4:6, 4:6.
"Bohužel asi nemůžu vyhrát všechno," uvedla rodačka z Hradce Králové. "Porážka samozřejmě bolí. US Open je pro mě trošičku zakleté, ale přesto jsme byly ve finále. A zápasy jsem si užila. Doufám, že se příště vrátíme silnější," podotkla.
Siniaková s Townsendovou, nasazené jedničky, usilovaly o třetí společný titul. Spolu už vyhrály letošní Australian Open a vloni Wimbledon.
Česká hráčka mohla přidat jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry a druhý na US Open. Dabrowská s Routliffeovou ale zvítězily za necelou hodinu a půl a soupeřkám neumožnily oplatit loňskou porážku z finále Turnaje mistryň.
"Soupeřky zahrály lépe v důležitých momentech, obzvlášť na returnu méně chybovaly. Mrzí nás, že nemáme hlavní trofej, ale turnaj byl super. Budeme na sobě pracovat dál, nechaly jsme tam všechno," řekla Siniaková.
S grandslamovou sezonou je světová dvojka deblového žebříčku spokojená. Vedle výsledků s Townsendovou vybojovala ve Wimbledonu i titul ze smíšené čtyřhry, když triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
"Jsem ráda, že jsem všechny grandslamy odehrála, že jsem byla zdravá. Titul z ženské čtyřhry tam byl, takže je to dobrý. Austrálii jsme odehrály skvěle. Se sezonou jsem spokojená," hodnotila.
S Townsendovou plánuje dál hrát většinu turnajů. Pro akci v Soulu, která se uskuteční od 15. do 21. září, se však domluvila na spolupráci s Barborou Krejčíkovou.
Olympijské vítězky z Tokia 2021, které společně získaly sedm grandslamových titulů, nastoupí poprvé od loňské olympiády v Paříži.
"Velké turnaje budu hrát s Taylor. Ale v Soulu ona nebude, takže tam budu hrát s Bárou," vysvětlila Siniaková.