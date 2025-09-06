Tenis

Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

ČTK Sport ČTK, Sport
před 2 hodinami
Tenistku Kateřinu Siniakovou porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela, v září si na turnaji v Soulu zahraje opět debl s Barborou Krejčíkovou.
Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková na OH 2024 v Paříži
Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Kateřinu Siniakovou porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela. Když ale její americká spoluhráčka Taylor Townsendová nebude na turnajích, vrátí se k Barboře Krejčíkové.

Obě spojí síly už v polovině září v Soulu. Devětadvacetiletá česká tenistka to řekla Radiožurnálu Sport a webu Tenisovysvet.cz poté, co s Townsendovou podlehly kanadsko-novozélandské dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 4:6, 4:6.

"Bohužel asi nemůžu vyhrát všechno," uvedla rodačka z Hradce Králové. "Porážka samozřejmě bolí. US Open je pro mě trošičku zakleté, ale přesto jsme byly ve finále. A zápasy jsem si užila. Doufám, že se příště vrátíme silnější," podotkla.

Siniaková s Townsendovou, nasazené jedničky, usilovaly o třetí společný titul. Spolu už vyhrály letošní Australian Open a vloni Wimbledon.

Česká hráčka mohla přidat jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry a druhý na US Open. Dabrowská s Routliffeovou ale zvítězily za necelou hodinu a půl a soupeřkám neumožnily oplatit loňskou porážku z finále Turnaje mistryň.

"Soupeřky zahrály lépe v důležitých momentech, obzvlášť na returnu méně chybovaly. Mrzí nás, že nemáme hlavní trofej, ale turnaj byl super. Budeme na sobě pracovat dál, nechaly jsme tam všechno," řekla Siniaková.

S grandslamovou sezonou je světová dvojka deblového žebříčku spokojená. Vedle výsledků s Townsendovou vybojovala ve Wimbledonu i titul ze smíšené čtyřhry, když triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

"Jsem ráda, že jsem všechny grandslamy odehrála, že jsem byla zdravá. Titul z ženské čtyřhry tam byl, takže je to dobrý. Austrálii jsme odehrály skvěle. Se sezonou jsem spokojená," hodnotila.

S Townsendovou plánuje dál hrát většinu turnajů. Pro akci v Soulu, která se uskuteční od 15. do 21. září, se však domluvila na spolupráci s Barborou Krejčíkovou.

Olympijské vítězky z Tokia 2021, které společně získaly sedm grandslamových titulů, nastoupí poprvé od loňské olympiády v Paříži.

"Velké turnaje budu hrát s Taylor. Ale v Soulu ona nebude, takže tam budu hrát s Bárou," vysvětlila Siniaková.

Související

Siniaková v boji o titul neuspěla. Ve finále US Open jsou mladé sestry Kovačkovy

Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová, finále US Open 2025
 
Mohlo by vás zajímat

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Djokovič na ďábelské tempo neměl. Alcaraze ve finále US Open vyzve Sinner

Djokovič na ďábelské tempo neměl. Alcaraze ve finále US Open vyzve Sinner

Siniaková v boji o titul neuspěla. Ve finále US Open jsou mladé sestry Kovačkovy

Siniaková v boji o titul neuspěla. Ve finále US Open jsou mladé sestry Kovačkovy

Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech

Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech
Tenis sport Ostatní sporty Obsah Kateřina Siniaková Barbora Krejčíková US Open

Právě se děje

před 23 minutami
Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům
Zahraničí

Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům

O třetinu totiž klesla plocha, kterou místní zemědělci oseli pohankou. V některých regionech teď farmáři navíc řeší sucho.
před 48 minutami
Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář
Fotbal

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Jakou šanci na postup mají čeští fotbalisté na přímý postup na mistrovství světa?
před 58 minutami
Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi
Domácí

Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi

Novináři a novinářky v Česku mají nově k dispozici nástroj, který jim pomůže bránit se proti agresi a výhrůžkám spojeným s jejich prací.
před 1 hodinou
Spojenectví dvou politických matadorů se otřásá. Babiš zrušil mítink se Zemanem
Domácí

Spojenectví dvou politických matadorů se otřásá. Babiš zrušil mítink se Zemanem

Předseda hnutí ANO zrušil plánovaný mítink v Ostravě, na kterém měl bývalý prezident vystoupit a podpořit jeho kampaň.
před 2 hodinami
Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce
Tenis

Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

Tenistku Kateřinu Siniakovou porážka ve finále čtyřhry na US Open bolela, v září si na turnaji v Soulu zahraje opět debl s Barborou Krejčíkovou.
před 2 hodinami
Do legendární tankové hry přicházejí obří změny. Na miliardovém titulu pracují i Češi
1:48
Domácí

Do legendární tankové hry přicházejí obří změny. Na miliardovém titulu pracují i Češi

Jeden z nejpopulárnějších onlinových titulů dostal dosud největší aktualizaci od svého uvedení na trh v roce 2010. Jaké novinky čekají hráče?
před 3 hodinami

Biker Cink byl při návratu na MS v maratonu osmý

Ondřej Cink obsadil na mistrovství světa v maratonu na horských kolech osmé místo. Za medailí na náročné trati o délce 125 kilometrů ve švýcarském regionu Valais zaostal český biker tři minuty.…
Přečíst zprávu
Další zprávy