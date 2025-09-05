Tenis

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Sport Sport
před 1 hodinou
Tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále čtyřhry na US Open s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Novozélanďankou Erin Routliffeovou dvakrát 4:6.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová. | Foto: Reuters

Po triumfech loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open tak nejvýše nasazené hráčky, jež v New Yorku až do finále netratily ani set, třetí společný titul nezískaly.

Siniaková s Townsendovou stáhly v prvním setu manko z 2:5 na 4:5, pak ale Češka podruhé neudržela podání. Ve druhé sadě vedly Dabrowská s Routliffeovou 3:0.

Soupeřky sice opět vyrovnaly, ale další brejk už přidat nedokázaly. V desátém gamu naopak zaváhala podruhé na servisu i kvůli dvěma dvojchybám Townsendová a Kanaďanka s Novozélanďankou po hodině a půl proměnily hned první mečbol.

Dabrowská s Routliffeovou oplatily Siniakové s Townsendovou loňskou finálovou porážku z Wimbledonu. Turnajové trojky navázaly na dosud jediný grandslamový titul, který vybojovaly předloni rovněž na US Open.

Devětadvacetiletá Siniaková usilovala o jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila bývalá světová deblová jednička před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - finále: Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) 6:4, 6:4.

 
Mohlo by vás zajímat

Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech

Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Američanka má šanci napravit wimbledonskou ostudu. Ve finále jde proti obhájkyni

Američanka má šanci napravit wimbledonskou ostudu. Ve finále jde proti obhájkyni

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě
Tenis sport Obsah US Open Kateřina Siniaková Taylor Townsendová (americká tenistka)

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý duel: Červ dal úžasný gól, oba týmy trefily břevno
Fotbal

ŽIVĚ
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý duel: Červ dal úžasný gól, oba týmy trefily břevno

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 19 minutami
Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem
Zahraničí

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Už dříve policejní odposlechy zachytily, jak Pavol Gašpar na lovecké chalupě ladí strategie s oligarchou Miroslavem Bödörem a politiky Smeru.
před 32 minutami
Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem
Magazín

Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle.
před 43 minutami
Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila
Fotbal

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
před 1 hodinou
Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného
Domácí

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Rozhodnou volby domácí mazlíčci?
před 1 hodinou
Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit
Domácí

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Brblání na vrchnost nejen v hospodách je tradičně oblíbená kratochvíle většiny z nás. Užitečné je to ale v tom, že vás to ukotví v realitě.
před 1 hodinou
Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly
Tenis

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Další zprávy