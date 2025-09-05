Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Po triumfech loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open tak nejvýše nasazené hráčky, jež v New Yorku až do finále netratily ani set, třetí společný titul nezískaly.
Siniaková s Townsendovou stáhly v prvním setu manko z 2:5 na 4:5, pak ale Češka podruhé neudržela podání. Ve druhé sadě vedly Dabrowská s Routliffeovou 3:0.
Soupeřky sice opět vyrovnaly, ale další brejk už přidat nedokázaly. V desátém gamu naopak zaváhala podruhé na servisu i kvůli dvěma dvojchybám Townsendová a Kanaďanka s Novozélanďankou po hodině a půl proměnily hned první mečbol.
Dabrowská s Routliffeovou oplatily Siniakové s Townsendovou loňskou finálovou porážku z Wimbledonu. Turnajové trojky navázaly na dosud jediný grandslamový titul, který vybojovaly předloni rovněž na US Open.
Devětadvacetiletá Siniaková usilovala o jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila bývalá světová deblová jednička před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Ženy:
Čtyřhra - finále: Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) 6:4, 6:4.