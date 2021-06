Je jako Rolls-Royce. Technicky nejlepší údery na okruhu. Krejčíková ohromuje svět

Tuhle talentovanou dívku z Ivančic už nikdo nepodcení, Barbora Krejčíková si ve světě tenisu dělá velké jméno. Výhrou a především způsobem, jakým na French Open přehrála Elinu Svitolinovou, si česká hráčka vysloužila nadšené reakce nejen od odborníků, ale i od nestranného tenisového publika.

Nejdříve neproměnila v Římě mečboly proti jinak suverénní antukové šelmě Ize Šwiatekové. Pak už ji nezastavil nikdo. Drží aktuální sérii osmi vítězství v řadě, po titulu ve Štrasburku září i na pařížské grandslamové antuce.

Barbora Krejčíková je znovu v osmifinále Roland Garros a po výhře nad světovou šestkou její akcie prudce vzrostly.

O premiérový postup mezi osm nejlepších hráček se pětadvacetiletá tenistka utká dnes na kurtu Suzanne Lenglenové s přemožitelkou dvou Češek, Karolín Plíškové a Muchové, Američankou Sloane Stephensovou.

Obě soupeřky spojují nadšené ohlasy, které se během druhého grandslamu sezony snášejí na jejich hru. Krejčíková má ale v tomhle ohledu přece jen navrch. Podle reakcí je zřejmé, jak rychle se 33. hráčka světového žebříčku dostává do širšího povědomí.

"Nevím, kolik z vás si toho všimlo, ale forhend Krejčíková je asi ten esteticky i technicky nejlepší v celém ženském tenisu."

"Její hra vypadá skvěle. Hladká jako Rolls-Royce, sází vítězné míče pro zábavu. Působí jako o mnoho lepší hráčka, než je Svitolinová."

"Krejčíková je strašně zajímavá hráčka na sledování. Tím, jak umí hrát neutrální výměnu a potom, opticky bez známky nějakého extra tempa nebo intenzity, jako nic najít úhel pro nečekaný winner."

"Sakra, rány Krejčíkové jsou tak čisté."

"Kolik hráček dokáže udeřit míč tak moc dobře z forhendu i z bekhendu? Moc ne. Krejčíková je jedna z nich."

"Bekhend Krejčíková je úžasný. Ty úhly a to, jak dokáže přesměrovat míč…"

Tenisový Twitter během a po sobotním koncertu na centrálním kurtu Philippa Chatriera zaplavily ódy. Přidaly se i tenisové osobnosti.

"Je napumpovaná sebevědomím a hraje úžasný tenis," prohlásila bývalá hráčka a nynější tenisová moderátorka Eurosportu Barbara Schettová, která už před utkáním prorokovala, že Krejčíková Svitolinové zatopí.

Že půjde bezmála o výprask, při kterém šampionka Turnaje mistryň z roku 2018 uhraje pouze pět her, ale patrně nepředvídal nikdo. Krejčíková dominovala, naháněla ukrajinskou superstar zleva doprava, vytrvale tvořila hru, otvírala si dvorec pro ničivé útoky a kazila je pouze minimálně.

Barbora Krejcikova pulls off a magnificent 6-3, 6-2 scalp of fifth seed Elina Svitolina! 🇨🇿#RolandGarros pic.twitter.com/MnkssUiEJC — Live Tennis (@livetennis) June 5, 2021

Ve chvíli, kdy začala vnímat opravdu nadějné vedení, se vyvarovala velké chyby, kterou dělávala v minulosti.

"Hrála jsem spoustu zápasů, kdy jsem s náskokem vedla. Začala jsem se v tu chvíli bát a hrát pasivně. A prohrála jsem. Tyhle chyby už dělat nechci. Není nic špatného na tom, když neukončíte zápas. Stává se to všem, i těm největším hvězdám. Takže už se nebojím a říkám si: jdu do toho, budu hrát pořád svůj tenis, své nejlepší rány a uvidíme," rozpovídala se Krejčíková o svém novém, mnohem sebevědomějším přístupu.

Češka bude v osmifinále proti bývalé světové trojce mírnou favoritkou. Podle kurzů sázkových kanceláří dokonce poměrně jednoznačnou. Podceňovat Stephensovou, která dokázala demontovat veškeré ofenzivní choutky Plíškové i Muchové, ale nikoho ani nenapadne.

Americká hráčka se na tiskové konferenci v Paříži své "české" cestě letošním turnajem pousmála.

"Jsem nadšená, že se utkám s další Češkou. Je tu hodně českých hráček," hlásila pobaveně a zavzpomínala na svou návštěvu České republiky. Před dlouhými lety vyhrála s americkým týmem v Prostějově světový šampionát do 14 let.

Pověst obrovského talentu pak naplnila i v dospělosti, byť její kariéru provázely a nadále provázejí výrazné výkyvy. Největší úspěchy si Stephensová připsala v roce 2017, kdy vyhrála US Open, a o sezonu později, v níž se stala světovou trojkou a došla do finále Roland Garros.

"Mám to tu prostě ráda, je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů. Dokážu tady předvádět to nejlepší, co umím," uvedla osmadvacetiletá tenistka z Coral Springs na Floridě, jejíž jméno v rankingu WTA momentálně následuje za číslovkou 59.

Očekávaná bitva mezi ní a Krejčíkovou je naplánovaná hned zkraje pondělního programu na druhý největší pařížský dvorec. Deník Aktuálně.cz z ní nabídne online reportáž.