Hvězdné mixy řídnou, otvírá se šance pro Siniakovou? Češka mluví o ničení historie

Je to velká tenisová kauza posledních týdnů i měsíců, nad kterou někteří tenisoví fanoušci stále kroutí hlavou.
Do nového formátu grandslamového mixu na US Open se ne a ne dostat ani dvě světové jedničky - Kateřina Siniaková, která ale během léta klesla na pozici číslo dvě, a ta mužská Marcelo Arévalo ze Salvadoru.
Spojili síly ve snaze přesvědčit pořadatele, aby jim udělili divokou kartu. V novém systému, kdy si to o trofej pro vítěze rozdá 16 párů, z nichž polovina jich vzejde z nejlepšího singlového žebříčku, totiž jinak nemají šanci.
Šest volných vstupenek už organizátoři US Open rozdali, dvě zbývají a česká deblová královna stále čeká.
"Pořád tvrdím, že budu překvapená, když divokou kartu nedostaneme. Přece jen je to smíšená čtyřhra a bylo by pro mě těžko pochopitelné, kdyby se tam nedostali nejlepší hráči čtyřhry," uvedla Siniaková pro polský web SportoweFakty.
Jakkoli se situace pro rodačku z Hradce Králové zdá zatím nepřehledná, hromadící se omluvenky z US Open nahrávají tomu, že by se nakonec na spolupráci deblových špiček v oboru mohlo dostat.
Odhlášku už poslal zraněný Bulhar Grigory Dimitrov, který chtěl nastoupit se singlovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, a ta o náhradníkovi prý ani neuvažuje.
Zraněná je momentálně i Španělka Paula Badosaová, která měla utvořit dvojici s Britem Jackem Draperem.
Zatím ale není jasné, kdo prázdná místa zaplní. Mezi čekateli je například i další Češka Karolína Muchová s Rusem Andrejem Rubljovem.
Ať to dopadne jakkoli, v mysli letošní české vítězky wimbledonského turnaje zůstávají negativní myšlenky.
"Vždyť co je to za turnaj. Má se hrát na čtyř zápasy ve dvou dnech. To už není grandslam. Předchozí vítězové museli o titul tvrdě bojovat. Teď z toho dělají exhibici. V podstatě tím ničí grandslamovou historii," nelíbí se Siniakové.
Není zdaleka sama, kdo se z tenisového světa do pořadatelů opřel. Ryzích deblistů se zastala i domácí Američnaka Jessica Pegulaová, která utvoří pár s krajanem Tommym Paulem.
"Je to zákeřná změna formátu. Nikoho se neptali, s nikým to nekonzultovali, jen to oznámili. Tohle si rozhodně zasloužilo lepší komunikaci. Spousta hráčů si stěžuje, že to byla šance, jak vydělat další peníze, aby se jako debloví specialisté uživili, ale hrát nemohou. Tohle je hrozně špatně," prohlásila Pegulaová.
Smíšená čtyřhra na US Open by měla začít už příští týden (19. a 20. srpna) v době singlových kvalifikací na hlavní turnaj. Vítězný pár obdrží milion dolarů.
Letní turnaje na betonech na Canal+ Sport
Letní sezona WTA pokračuje na severoamerických betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku ještě hráčky absolvují podniky v Cincinnati, Clevelandu nebo Monterrey.
Zápasy můžete sledovat na kanálech Canal+ Sport.