Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 57 minutami
Po dopingovém trestu se vrátila ve velkém stylu. Devatenáctiletá Nikola Bartůňková si znovu prošlapala cestu od spodních pater žebříčku a vrací se na tenisové pozice, které obývala před pozitivním výsledkem na zakázané látky. Zahraniční novináři věští, že hráčka I. ČLTK může být kometou příští sezony WTA.
Nikola Bartůňková s vítěznou trofejí v Hechingenu
Nikola Bartůňková s vítěznou trofejí v Hechingenu | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfe

Na podzim loňského roku prožívala velkou frustraci. V době, kdy plavaly na povrch dopingové případy obou světových jedniček Jannika Sinnera i Igy Šwiatekové, které obě bez potíží hrály, ona musela tvrdnout v klatbě za pozitivní vzorek na zakázanou látku trimetazidin. 

Mladý český talent pak na konci sezony přijal šestiměsíční distanc, který už tou dobou stejně uplynul.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu uznala, že látka se do těla Bartůňkové dostala nezaviněně, a tenistka tak letos mohla naplno rozjet sezonu.

Jenže mezitím spadla až do páté stovky žebříčku, takže se musela vrátit na úplně nejmenší turnaje a vyšlapat si cestu zpátky k lépe bodovaným podnikům.

Letos má bilanci 46 výher a jen 13 porážek. Naposledy se blýskla devítizápasovou vítěznou šňůrou na turnajích s dotací 60 tisíc dolarů. V Hechingenu získala i titul.

"Jsem ráda, že jsem zpátky na kurtech a výsledky moc neřeším. Když budu zlepšovat své výkony, tak výsledky přijdou. Teď se tenisem spíš bavím," řekla Bartůňková v rozhovoru pro Tenisový svět.

Její jízda zaujala i tenisové experty, kupříkladu britského odborníka na juniorský tenis Chrise Goldsmithe.

"Bartůňková od svého comebacku dál sbírá vítězství. Sledujte ji. V roce 2026 ji uvidíme na turnajích WTA, pamatujte na má slova," napsal na síti X. 

Češka se zatím blíží pozicím, které jí patřily před dopingovým trestem, což bylo 226. místo. Nyní je 257. na okruhu.

"Nějaké cíle mám. Krátkodobé jsou takové, abych se dostala tam, kde jsem skončila minulý rok. To se mi postupně daří. Ráda bych se dostala i na kvalifikaci do Austrálie, ale nějak na tom nelpím. Koncentruju se hlavně na své výkony," prohlásila.

Nyní si rodačka z Prahy naordinovala odpočinek, ale na konci léta už chce nakukovat do pavouků větších turnajů.

"Pro mě bylo hlavním cílem v tomto období odehrát co nejvíc zápasů, což se nakonec splnilo nad očekávání. Pociťuji to i na těle. S mým žebříčkem bylo těžké dostávat se na větší turnaje. Teď už by to mohlo být lepší. Myslím, že na to mám a nemyslím si, že by byl tak velký rozdíl mezi pětasedmdesátkou a třeba stopětadvacítkou. Hráčky jsou tam podobné," dodala.

