Slova, která šokovala. Americká partnerka Siniakové dráždí "pravdou" o Saúdech

K takzvanému "sportswashingu" přitom Saudská Arábie využívá i samotné tenisové hvězdy. Její pohostinnost a lukrativní odměny nedokáže odmítnout prakticky nikdo.
Na loňskou kraťoučkou exhibici Six Kings Slam dorazili do Rijádu mimo jiné Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič i Rafael Nadal. Vítěz Sinner si odvezl šest milionů dolarů, ostatní minimálně 1,5 milionu.
Grandslamy jsou proti tomu za chudé příbuzné a tak tradiční protesty hráčů proti příliš nabitému kalendáři vždy utichnou, když dorazí štědrá nabídka z arabského světa.
Nadal si od ledna loňského roku "přivydělává" v roli ambasadora saúdského tenisu, za rozvoj tamní tenisové scény se často bije třeba i Tunisanka Uns Džábirová.
Všichni participující čas od času vášnivě popisují, jak se Saúdská Arábie modernizuje, rozvíjí a reformuje.
Nejnověji přispěla svým skrz na skrz pozitivním názorem na společenské dění v islámské absolutní monarchii Američanka Taylor Townsendová, aktuální světová jednička ve čtyřhře a spoluhráčka Češky Kateřiny Siniakové.
Její rozhovor pro magazín Clay vzbudil poprask a šokoval mnohé blízkovýchodní experty.
Townsendová, matka čtyřletého syna, v něm chválila nový krok, kterým ženská asociace WTA zajistí tenistkám až roční placenou mateřskou pauzu. Peníze na program kompletně zajistí právě saúdský investiční fond.
Když byla Američanka tázána na kritizovaný sportswashing a na případný paradox mezi touto pomocí ženám a omezením jejich práv v Saúdské Arábii, pustila se do obhajoby země.
"To je falešný dojem," odmítla porušování ženských práv.
"Moje návštěva v Rijádu byla jednou z nejlepších zkušeností, jaké jsem zažila. Opravdu doufám, že lidé opustí myšlenku, že se tam k ženám chovají špatně, protože nechovají. Byla jsem tam skoro šest týdnů a nebyla jsem svědkem ničeho negativního, ani jednou," vysvětlila Townsendová.
Ženy jsou přitom podle lidskoprávních organizací včetně Amnesty International v Saúdské Arábii podrobovány diskriminaci a omezování, a ačkoli došlo k určitým reformám, jako je zrušení zákazu řízení žen, stále čelí mnoha omezením v oblasti osobní svobody a právního postavení.
To ale Townsendová označila za "narativ a propagandu médií."
"Nic takového jsem tam neviděla. Vůbec. A myslím si, že jejich investice ukazují, jak si žen cení. Je to jiná kultura, ale ženy jsou v ní opravdu respektovány," dodala.
Zatímco arabský svět jej vystoupení ocenil, v tom západním převažovala tvrdá kritika.
"Taylor Townsendová právě věnovala Saúdské Arábii PR vítězství v dárkovém balení. Ne proto, že by byla zlomyslná. Ale proto, že je člověk. A lidé věří tomu, co vidí. Sportswashing nepotřebuje, abyste lhali. Potřebuje jen, abyste opakovali tu část příběhu, kterou vám ukážou," napsal ve svém sloupku Aron Solomon, novinář, který se problematice dlouhodobě věnuje.
Její slova popsal jako "hromadu keců". Saúdové podle něj tenistkám samozřejmě neukazují každodenní realitu žen v zemi.
"Ženy nemohou cestovat nebo opustit své vězení bez dovolení svého mužského opatrovníka. Stále podléhají diskriminačním zákonům v otázkách rozvodu, dědictví a péče o děti. Opatrovnictví je státem schválená kontrola nad životy dospělých žen. A přestože v posledních letech došlo k určitým reformám, tyto svobody existují v systému, kde disent může znamenat vězení a kde ti, kteří se ozývají, zejména aktivisté za práva žen, byli vězněni nebo mučeni," vysvětlil.
Rozhovor Townsendové je podle něj dokonalou praktickou ukázkou saúdského "sportswashingu".
"Věřím jí, že neviděla nic negativního. Přesně tak totiž tyhle výlety fungují. Nepůjdete tam kolem protestujících za ženská práva. Nepozvou vás na návštěvu do vězení. Neuslyšíte konverzaci o soudu s disidentem, zatímco budete srkat latte v hráčském salonku," uvedl Solomon.
Tragédií podle něj není jen to, že si WTA, ale i mužská ATP, berou od Saúdů tolik peněz. PIF už je mimochodem titulárním sponzorem obou světových žebříčků.
"Horší je, když se skrze slova populárních tenistů nebo tenistek tyhle peníze skutečně vyplácejí. Obraz se mění," varoval před nekritickým přijetím vět podobných těm, které vyřkla devětadvacetiletá rodačka z Chicaga.