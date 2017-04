Finále proti Šarapovové je ještě daleko. Plíšková musí nejprve odstranit lokální hrdinku

před 1 hodinou

Ve Stuttgartu vypadly čtyři velké favoritky, rýsuje se tak finále mezi Karolínou Plíškovou a Marií Šarapovovou. Češka i Ruska dnes budou bojovat o postup do semifinále.

Praha/Stuttgart - Vstup do antukové sezony zvládla na výbornou. Poradila si s těžkou soupeřkou a pomstila své krajanky, které na Coco Vandewegheovou o víkendu ve Fed Cupu nenašly recept.

Karolína Plíšková postoupila ve Stuttgartu do čtvrtfinále, byť jak přiznala, v některých fázích zápasu ani nevěděla jak proti sebevědomé Američance hrát.

"Je těžké dnes něco cítit, protože očividně proti její hře člověk nedokáže chytit rytmus. Takže to bylo složité, ani jsem nevěděla, jak přesně hrát," smála se po utkání spokojená Češka.

"Jsem samozřejmě šťastná, že jsem vyhrála, protože potřebuji zvládat zápasy jako jsou tyto. Necítím se moc dobře proti takovým soupeřkám, takže si cením toho, že jsem to dokázala," dodala hráčka, která na Porsche Tennis Grand Prix ve Stuttgartu plní roli nasazené dvojky.

Klíčem k úspěchu byl podle ní dobrý výkon na servisu. "Proti Coco to vždycky potřebujete," prohlásila Plíšková. Důležitý byl podle ní také tie-break prvního setu, v němž si česká tenistka brzy vybudovala náskok, který pak s přehledem udržela. "Mentálně i fyzicky jsem na tom byla dobře," pochvalovala si.

O tom, že se po vypadnutí ostatních favoritek Němky Kerberové, Španělky Muguruazové, Britky Kontaové a Rusky Kuzněcovové rýsuje finále mezi ní a po trestu za doping se vrátivší Marií Šarapovovou, nechtěla Karolína Plíšková mluvit. Cesta do závěrečného souboje o titul je ještě dlouhá, Češka musí zvládnout další dva zápasy.

A hned ten první, čtvrtfinálový, může být velice zrádný. Plíšková si musí poradit s lokální hrdinou a loňskou finalistkou Laurou Siegemundovou. Až 49. hráčka světového žebříčku to ve Stuttgartu miluje a zatím neztratila ve dvou kolech ani set. Češka před pátečním duelem uvedla, že dobře ví, co jí proti domácí tenistce čeká.

"Tak určitě očekávám dropshoty," smála se Plíšková na tiskové konferenci. Siegemundová skutečně na antuce velmi ráda zkracuje hru a proti vysoké světové trojce tuto taktiku jistě měnit nebude.

"Viděla jsem ji hrát proti Kuzněcovové, je to prostě její hra. Můj cíl bude hrát tak rychle, že nebude mít čas hrát kraťasy. Pokud nějaký přece jen zahraje, budu jej chtít samozřejmě doběhnout a vrátit," prohlásila Plíšková.

Podcenění Siegemundové z její strany rozhodně nehrozí. "Hraje výborně, protože tenhle turnaj miluje a miluje hrát před domácím davem. Bude to velmi těžká soupeřka, nicméně myslím si, že pokud zahraju solidně a budu dobře podávat, bude to fajn," uzavřela sebevědomě česká jednička. Její podvečerní duel o postup do semifinále můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.

autor: Aleš Vávra