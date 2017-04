Kanadská Kurnikovová děsí svými výkony, pozornost poutá nejtvrdším kopnutím do Šarapovové

před 4 minutami

Eugenie Bouchardová měla před třemi lety našlápnuto být velkou tenisovou hvězdou. Její sláva ale pohasíná s každou další porážkou, které Kanaďanka kupí jednu za druhou.

Praha - Před třemi lety způsobila Eugenie Bouchardová na tenisové scéně nebývalý poprask. Dvacetiletá drzá a sebevědomá Kanaďanka vstoupila důrazně do světové špičky a marketingoví manažeři si začali mnout ruce. Dobře věděli, že v téhle tenistce dříme obrovský potenciál. Zrodila se druhá Šarapovová, říkalo se o rodačce z Montrealu.

Sezona 2014 vynesla Bouchardovou skutečně mezi největší tenisové hvězdy, kanadská hráčka došla do semifinále na Australian Open i v Paříži, ještě lepšího výsledku pak dosáhla na Wimbledonu, kde prohrála až ve finále s nezastavitelnou Petrou Kvitovou.

V říjnu stanula na svém maximu, patřilo jí páté místo světového žebříčku a na konci sezony ji vyhlásili hráčkou s největším zlepšením během jedné sezony. I proto se zdálo nepochopitelné, že Bouchardová ukončila osmiletou spolupráci s americkým koučem Nickem Savianim.

Rozmarná dívka začala stále častěji ukazovat svou horší stránku a na okruhu se nacházelo stále více kritiků jejího buldočího životního stylu. Počet fanoušků na sociálních sítích ovšem rostl mnohonásobně rychleji a sebevědomí Bouchardové explodovalo jako atomová bomba. Jednat s ní bylo stále těžší. A výkony šly brzy dramaticky dolů.

Kanadská hvězda už třetí sezonu v řadě marně hledá ztracenou formu a množí se hlasy o tom, že dopadne jako Anna Kurnikovová, populární ruská hvězda konce 90. let. Ta to dotáhla na osmé místo rankingu, aby v jednadvaceti letech ukončila krátkou kariéru a začala se věnovat výhradně reklamním aktivitám a modelingu.

Před současnou sezonou Bouchardová vyhlašovala pokus o návrat do špičky, její záměr se ale hrubě nedaří. V lednu v Sydney sice porazila úřadující šampionku Turnaje mistryň Dominiku Cibulkovou a dotáhla to až do semifinále, od té doby ale opět paběrkuje.

Zejména dva poslední dubnové výsledky vyloženě děsí její fanoušky. Rozehrát se Kanaďanka chtěla na turnaji nižší kategorie ITF na Floridě, ale narazila už ve čtvrtfinále a to pořádně tvrdě. Od Victorie Duvalové, tenistky, jež hraje na profesionálních podnicích jen výjimečně, dostala kanára a prohrála ve dvou setech.

Podobný výsledek si pak připsala tento týden v Istanbulu, kde dostala stopku v prvním kole, stejně jako na předchozích podnicích v Acapulku, Indian Wells, Miami a Monterrey. A tentokrát to bylo s příchutí opravdu velké ostudy. Od 97. hráčky světa Jany Čepelové ze Slovenska dostala v prvním setu kanára za neuvěřitelných osmnáct minut, kanadská tenistka v něm uhrála jen sedm míčků.

Od konce ledna tak Bouchardová na okruhu WTA nevyhrála jediný duel a v žebříčku už klesla na konec šesté desítky pořadí.

Navíc pokračuje její podivný táhnoucí se spor s Americkou tenisovou federací, kterou tenistka zažalovala v září roku 2015 kvůli svému pádu v šatnách. Bouchardová tehdy během US Open utrpěla otřes mozku a její právní zástupce tvrdí, že právě tento incident může za špatné výsledky kanadská hráčky. Soudní proces v této věci by měl začít v září.

"Genie se hodně věnuje sociálním sítím a dobře vypadá, protože je to krásná mladá žena. Ovšem její tenisová bilance už tak dobrá není. Malý počet vítězství má podle nás co do činění s jejím momentálně nízkým sebevědomím a špatným psychickým i fyzickým rozpoložením. Za tohle někdo zaplatí," podal zvláštní vysvětlení právník Bouchardové Benedict Morelli.

V rozhovoru po svém brzkém konci v Istanbulu kanadská hvězdička o svých tragických výkonech nemluvila, naopak se nezapomněla tvrdě opřít do Marie Šarapovové. Rusku, která bývala v mládí jejím velkým vzorem, počastovala snad nejostřejším odsudkem, jaký se v celém spektru reakcí na momentálně stěžejní tenisové téma vůbec objevil.

"Je to podvodnice a já si myslím, že by podvodníci v jakémkoli sportu neměli mít možnost ten sport nadále dělat," vyjádřila se Bouchardová na adresu pětinásobné grandslamové šampionky, jež se ve středu ve Stuttgartu vrátila k tenisu po patnáctiměsíčním trestu za užití nedovoleného meldonia.

"Je to nespravedlivé vůči všem ostatním hráčkám, které se to snaží brát poctivě. WTA tím vysílá signál, že podvádět je v pořádku. Teď můžu říct, že k Šarapovové už rozhodně nevzhlížím," dodala Kanaďanka.

