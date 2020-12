Federer letos nehrál, přesto zůstal pátý na světě. Tahá za nitky, míní jeho kritik

Armáda příznivců Rogera Federera už se nemůže dočkat nového ročníku. Jejich modla nebyla na kurtu k vidění prakticky celý rok, Švýcar odehrál jen v lednu grandslamové Australian Open, pak absolvoval dvě operace kolene, aby nakonec odpískal celou sezonu.

To, co by za normálních okolností znamenalo devastující ztrátu pozic na světovém žebříčku, Federerovi po změně pravidel v koronavirem ovlivněné sezoně ani trochu neublížilo.

Ačkoli švýcarský tenista odehrál pouhých šest zápasů, nemělo to na jeho postavení v žebříčku prakticky žádný vliv

V březnu totiž ATP pořadí zmrazila, a když ho v srpnu zase spustila, hráčům se body začaly pouze přičítat. Žádné obhajoby, žádné odečty. Obě hlavní tenisové organizace rozhodly, že si tenisté ponechají bodový polštář z předešlého ročníku. Body tak mohli jenom získávat, na čemž výrazně vydělal právě Federer.

Pro představu, letos získal 720 bodů, zatímco Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Stefanos Tsitsipas a Diego Schwartzman si všichni vydřeli přes 2000 bodů, a v žebříčku přesto zůstali za švýcarskou ikonou.

Nesouhlas s tímto paradoxem vyjádřil viceprezident německé federace Dirk Hordorff. Muž, který rád šokuje a střílí kolem sebe obvinění často s pomocí různých nepřesností či přímo dezinformací.

Federera bez jakýchkoli důkazů nařkl z toho, že v zákulisí tahá za nitky.

"Roger Federer jednoduše změnil systém rankingu, aby ochránil sám sebe. Je to nezodpovědné a hodně nekorektní," nebral si servítky v podcastu "Quiet, please".

"Podle mého názoru zneužil svého postavení v hráčské radě. Je třeba říci, že bez té změny v systému by Federer nebyl ani v první padesátce," podotkl Hordorff.

Byl ale značně nepřesný. Po přepočtu všech letos získaných a ztracených bodů podle normálního mustru by dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi patřilo 29. místo. Na turnajích velké čtyřky by tak zůstal mezi nasazenými, byť těsně.

V každém případě může být Federer za letošní výjimečné počítání rád. Sezona, v jejímž závěru oslaví již čtyřicáté narozeniny, by mohla být jeho poslední. Coby světová pětka přitom bude mít mnohem lepší vyhlídky, co se nasazení do turnajů týče. Prokousávat se v prvních kolech turnajů přes soupeře z absolutní světové špičky by pro něj znamenalo složitou překážku.

I tak jsou všichni fanoušci tenisu zvědaví, jak svůj další velký návrat zvládne. Opět se zpochybňuje, že by ještě mohl míchat kartami, což ale Federer nezažívá poprvé.

Odepisován byl po dlouhé zdravotní pauze před sezonou 2017, pak slavně vyhrál Australian Open a následně i Wimbledon. V devětatřiceti letech to ale přece jen bude jiné, odborníci už Federerovi příliš nevěří, i když výjimky se najdou. Například Marion Bartoliová.

"Roger ještě vyhraje grandslam. Bude mít čtyři pět měsíců na to se rozehřát a pak přijede na Wimbledon. On vzhledem ke svém stylu a přirozenému pohybu nepotřebuje na trávě tolik trénovat. Umí servírovat, přejít na sítě, zahraje slice, pokud bude mít dostatečné sebevědomí a chytí formu, může tam vyhrát," prohlásila francouzská vítězka nejslavnějšího turnaje z roku 2013.

Ještě jedno představení na londýnské trávě je přitom jednou z hlavních motivací pro Federerův návrat. V roce 2019 měl Švýcar na dosah celkově již devátý wimbledonský titul. V závěru epického a nejdelšího wimbledonského finále v historii proti Novaku Djokovičovi ale neproměnil dva mečboly a z centrálního dvorce odcházel s bolestivou porážkou.

V říjnu Federer potvrdil, že je na dobré cestě k návratu. "Postupně se vracím do své nejlepší formy, ale nechci nic uspěchat. Vrátím se, až budu stoprocentně fit. Australian Open bych ale měl stihnout," prohlásil, přičemž v té chvíli ještě netušil o pravděpodobném posunu prvního grandslamu sezony na únor.

"Na kurtech zatím nemůžu trénovat více než dvě hodiny. Zatím to není možné. Ale pracuji na své výdrži a fyzičce. Necítím už žádnou bolest," ubezpečil natěšené fanoušky.

Tento týden nejslavnější tenista historie oznámil návrat své legendární čepice: