Fedcupová hrdinka i velkorysá hráčka. Peschkeová titulem v Praze uzavřela kruh

Vzpomínáte na ni? Květa Peschkeová po 19 letech hrála tenisový turnaj v Praze a na J&T Banka Prague Open oslavila deblový titul. Sama novinářům přiznala, že se pro ni možná uzavřel kruh její velmi bohaté kariéry.

Praha - Možná už se na ni trochu zapomnělo, ale to by byla chyba. Květa Peschkeová po 19 letech hrála a nakonec i vyhrála turnaj pražský turnaj WTA ve čtyřhře. Ve 41 letech bývalá světová jednička ukázala, že pořád ještě nepatří do starého železa a může prohánět i o dvacet let mladší soupeřky.

Páteční finále toho bylo důkazem. Po boku Němky Anny-Leny Grönefeldové přehrála Lucii Hradeckou a Kateřinu Siniakovou. První je o deset, druhá o jednadvacet let mladší.

"Katka mi zpočátku vykala, ale pak jsem jí hned řekla, ať mi tyká, to sportovci dělají. Navíc snad ještě nevypadám tak staře," smála se na tiskové konferenci Peschkeová.

Sama hned při první odpovědi novinářům přiznala, že si uvědomuje, že už ji fanoušci asi moc neznají. Vždyť v Praze hrála po 19 letech. "Možná právě proto jsem vyhrála, měl jsem tu spoustu členů rodiny, manžela, asi se tím uzavírá nějaký kruh mé kariéry," řekla.

Za tu dobu stihla v deblu například vyhrát Wimbledon nebo být světovou jedničkou. V roce 2011 byla na startu současné silné éry fedcupového týmu, který tehdy ve finále v Moskvě porazil Rusky. Pak už sama dala prostor mladším.

U tuzemského fanouška ovšem často platí, že jak není hráčka pravidelně v nominaci týmové soutěže, jako by neexistovala. "Ale byli féroví, sice proti nám hrála holka ze Sparty a ze Štvanice, ale fandili, bylo to fajn," chválila diváky po pátečním finále Peschkeová, která jinak s manželem Torstenem žije na Floridě.

Do tenisové historie se zapsala velkorysým gestem před olympiádou v roce 2012, kdy přenechala místo v nominaci duu Hlaváčková a Hradecká, které pak v Londýně získalo stříbrné medaile.

"Konec kariéry? Nebude to dlouho trvat"

Sedm let nato pořád hraje turnaje i přesto, že loni celou sezonu vynechala kvůli problémům s ramenem. "Já jsem chtěla hrát, pokud budu zdráva. Mě to furt baví. A když držím pohromadě, proč ne," uvedla.

Po vynucené pauze s německou spoluhráčkou zase stoupá žebříčkem, nyní už se Peschkeová posune na 31. místo. "Všichni míří ze začátku roku na Turnaj mistryň. Možná jsme tady pár bodů přidaly a to by bylo krásné završení," naznačila.

Sice zatím neprozradila, jak dlouho ještě na okruhu hodlá vydržet, ale přiznává, že věčné cestování po světě už pro ni není. "Vím, že už to moc dlouho nepotrvá. Jsem na cestách víc než dvacet let a už ten kufr nechci ani vidět," dodala s úsměvem.