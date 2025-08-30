Tenis

Famózní US Open. Češi mají poprvé v samostatné historii pět singlistů v osmifinále

před 9 hodinami
Čeští tenisté mají poprvé v samostatné historii pět singlistů v osmifinále grandslamu. O nové maximum se postarali na US Open v New Yorku Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová, která dnes porazila krajanku Lindu Noskovou. Dosavadním maximem byli čtyři zástupci.
Markéta Vondroušová
Markéta Vondroušová | Foto: Reuters

"Je to fakt skvělé, že se daří i ostatním. Je to super úspěch. Navzájem se podporujeme. Vidíme se tady, přejeme si hodně štěstí a blahopřejeme si k výhrám," řekla českým novinářům Muchová.

Češi zahajovali poslední grandslamový turnaj sezony s 12 účastníky v hlavní soutěži, pět z nich bylo nasazených.

V prvním kole dohráli Petra Kvitová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Vít Kopřiva. V další fázi neuspěli Jakub Menšík a Tereza Valentová.

Klíčem k novému maximu bylo úspěšné 3. kolo. V něm Vondroušová porazila nasazenou sedmičku Italku Jasmine Paoliniovou, Krejčíková si poradila s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA, Lehečka vyřadil Belgičana Raphäela Collignona a Macháč zdolal Uga Blancheta z Francie. Pětici dnes doplnila Muchová po úspěšném českém derby s Noskovou.

"Je to úžasné, perfektní. Konečně se nám daří a hrajeme dobře. Doufám, že to neskončí ve 4. kole a bude se nám dařit dál. Snad se budeme prokousávat do konce příštího týdne," uvedla Krejčíková.

Dosavadním maximem byli dosud čtyři účastníci 4. kola. V tomto počtu hráli Češi naposledy v osmifinále předloňského Wimbledonu, kdy se mezi nejlepších šestnáct dostali Lehečka, Bouzková, Kvitová a pozdější šampionka Vondroušová.

Nový milník ocenil i Macháč. "Je to super. Máme kvalitu na to, abychom hráli s těmi nejlepšími. Bylo období, kdy to tahaly jen holky. Ale teď jsme tři kluci kolem dvacítky," uvedl.

"Povrch je tady hodně rychlý a je to tady hodně náročné. Myslím, že i vynikající hráči můžou mít problém," doplnil berounský rodák, který je v osmifinále US Open podruhé za sebou.

Vzhledem k tomu, že se ale na předchozích třech grandslamech nikdo z českých hráčů nedostal do čtvrtfinále, Muchová hodnotila současný úspěch opatrně.

"Těžko říct. Jeden grandslam nejsme ani jeden ve druhém kole a teďka se nám tady daří. Je to takové nahoru dolů. Kluci i ostatní holky hrají výborně. Myslím, že generace je vždycky silná, i když se někdy nezadaří. Určité okolnosti tomu taky napomáhají," doplnila Muchová.

Boje o čtvrtfinále začnou v New Yorku v neděli. Lehečku čeká Francouz Adrian Mannarino, Macháč narazí na čtvrtého nasazeného Taylora Fritze. Krejčíková se utká s Američankou Taylor Townsendovou, Vondroušová vyzve turnajovou devítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a Muchová bude hrát s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

