Krejčíková děsí. Roztřesená, nedbalá, ale s mentalitou šampionky, diví se Američané

Pokud se takhle rozjede, může se stát cokoli. Tenisový svět už to dobře ví.
Když se dostala do podobné fazóny, ovládla v roce 2021 senzačním způsobem Roland Garros.
Neméně šokovala sportovní planetu o tři roky později, kdy se opět z pozice nenasazené hráčky přihnala za wimbledonským titulem.
Její chytrý a v úderové kvalitě špičkový tenis nahání v pravidelných intervalech závislých zejména na zdravotním stavu ostatním strach.
Světová jedenáctka a loňská semifinalistka Navarrová si už možná ve třetím setu začínala myslet, že by tuhle výzvu mohla zvládnout.
Krejčíkovou ostatně dokázala po boji vyřadit ve stejné fázi letošního Wimbledonu, a způsobila tak prudký žebříčkový pád české tenistky po nepovedené obhajobě.
Jenže od stavu 3:0 pro Američanku zařadila Češka vyšší rychlost a dovolila favoritce už jen jediný game.
"Byl to pro mě obrovský zápas. Moc jsem si to užila. Před posledním gamem diváci začali šílet a to mě nabudilo. Moc za to děkuju, i když to bylo proti mně, to je v pořádku," prohlásila devětadvacetiletá tenistka po utkání.
"Šla jsem míč po míči a snažila se nemyslet. Je moc hezké tady být a moct hrát i další zápas," usmívala se.
Podeváté v kariéře došla do druhého týdne grandslamového turnaje, poprvé od loňské triumfální jízdy v londýnském All England Clubu.
"Mentalita grandslamové šampionky," ocenili ji američtí pořadatelé na sociálních sítích. V samotné reportáži se ale trochu podivovali, jak vlastně dokázala vyhrát.
"Zápas byl nahoru dolů, plný vypětí a chaosu s častou roztřesenou hrou obou hráček. A Krejčíkové se podařilo zvítězit i přes ohromujících 53 nevynucených chyb. Navarrová tolik nedbalá nebyla, měla jich jen pětadvacet," žasli organizátoři US Open nad zvláštním statistickým nesouladem.
Obě tenisky byly v poměru vítězných míčů a nevynucených chyb výrazně v mínusu. Krejčíková nasázela 33 winnerů a měla to za mínus 20. Navarrová s patnácti winnery pouze za mínus 10.
Úvodní set prohrála i kvůli 27 nevynuceným chybám.
"Když jsem se pak podívala na tabuli a tam vyšlo, kolik jich bylo, tak jsem si říkala: Jak s tím chceš hrát proti hráčce z top 10? Byla jsem z toho přešlá a říkala si, že nemůžu dělat tolik chyb. Snažila jsem se je trochu omezit, víc s ní hrát a nechat ji udělat také nějakou chybu," citovala Krejčíkovou ČTK.
BARBORA KREJCIKOVA UPSETS NO. 10 EMMA NAVARRO 🔥— SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2025
Krejcikova is a two-time grand slam winner 💪 pic.twitter.com/fxvFc2rRmg
A tak tenistka z Ivančic našla cestu k vítězství. To je její doména. Nemusí hrát nejlépe, přesto platí: těžko ji porazit.
"Barboru Krejčíkovou nikdy neodepisujte," přisadili si na dálku francouzští pořadatelé antukového Roland Garros.
V osmifinále už bude favoritkou. Překvapivě totiž nebude hrát proti mladé ruské superstar Mirre Andrejevové, místo toho vyzve její přemožitelku Taylor Townsendovou, deblovou partnerku Kateřiny Siniakové.