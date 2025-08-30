Krejčíková děsí. Roztřesená, nedbalá, ale s mentalitou šampionky, diví se Američané

Tenis

Je to zase tady. Barbora Krejčíková chytá formu, v jaké je pro sebelepší sokyně velmi složité ji přehrát. Na tenisovém US Open dokázala udolat i domácí hvězdu Emmu Navarrovou a je mezi šestnáctkou nejlepších. Američané už se děsí, protože také tam potká nesmírně nebezpečná Češka jednu z jejich nadějí.
Barbora Krejčíková, US Open 2025 Zobrazit 19 fotografií

Pokud se takhle rozjede, může se stát cokoli. Tenisový svět už to dobře ví.

Když se dostala do podobné fazóny, ovládla v roce 2021 senzačním způsobem Roland Garros.

Neméně šokovala sportovní planetu o tři roky později, kdy se opět z pozice nenasazené hráčky přihnala za wimbledonským titulem.

Její chytrý a v úderové kvalitě špičkový tenis nahání v pravidelných intervalech závislých zejména na zdravotním stavu ostatním strach.

Světová jedenáctka a loňská semifinalistka Navarrová si už možná ve třetím setu začínala myslet, že by tuhle výzvu mohla zvládnout.

Krejčíkovou ostatně dokázala po boji vyřadit ve stejné fázi letošního Wimbledonu, a způsobila tak prudký žebříčkový pád české tenistky po nepovedené obhajobě.

Jenže od stavu 3:0 pro Američanku zařadila Češka vyšší rychlost a dovolila favoritce už jen jediný game.

"Byl to pro mě obrovský zápas. Moc jsem si to užila. Před posledním gamem diváci začali šílet a to mě nabudilo. Moc za to děkuju, i když to bylo proti mně, to je v pořádku," prohlásila devětadvacetiletá tenistka po utkání.

"Šla jsem míč po míči a snažila se nemyslet. Je moc hezké tady být a moct hrát i další zápas," usmívala se.

Podeváté v kariéře došla do druhého týdne grandslamového turnaje, poprvé od loňské triumfální jízdy v londýnském All England Clubu.

"Mentalita grandslamové šampionky," ocenili ji američtí pořadatelé na sociálních sítích. V samotné reportáži se ale trochu podivovali, jak vlastně dokázala vyhrát.

"Zápas byl nahoru dolů, plný vypětí a chaosu s častou roztřesenou hrou obou hráček. A Krejčíkové se podařilo zvítězit i přes ohromujících 53 nevynucených chyb. Navarrová tolik nedbalá nebyla, měla jich jen pětadvacet," žasli organizátoři US Open nad zvláštním statistickým nesouladem.

Obě tenisky byly v poměru vítězných míčů a nevynucených chyb výrazně v mínusu. Krejčíková nasázela 33 winnerů a měla to za mínus 20. Navarrová s patnácti winnery pouze za mínus 10.

Úvodní set prohrála i kvůli 27 nevynuceným chybám.

"Když jsem se pak podívala na tabuli a tam vyšlo, kolik jich bylo, tak jsem si říkala: Jak s tím chceš hrát proti hráčce z top 10? Byla jsem z toho přešlá a říkala si, že nemůžu dělat tolik chyb. Snažila jsem se je trochu omezit, víc s ní hrát a nechat ji udělat také nějakou chybu," citovala Krejčíkovou ČTK.

A tak tenistka z Ivančic našla cestu k vítězství. To je její doména. Nemusí hrát nejlépe, přesto platí: těžko ji porazit.

"Barboru Krejčíkovou nikdy neodepisujte," přisadili si na dálku francouzští pořadatelé antukového Roland Garros.

V osmifinále už bude favoritkou. Překvapivě totiž nebude hrát proti mladé ruské superstar Mirre Andrejevové, místo toho vyzve její přemožitelku Taylor Townsendovou, deblovou partnerku Kateřiny Siniakové.

