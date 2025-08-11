Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila

Krejčíková, jež do sezony vstoupila kvůli zranění zad až v polovině května, v prvním setu třikrát ztratila servis a jasně jej prohrála.
Poté se ale zlepšila a navzdory 12 dvojchybám zvítězila poté, co po více než dvou hodinách proměnila při soupeřčině podání druhý mečbol.
Ve 3. kole Krejčíková narazí na Jovicovou, jež si hladce poradila s Noskovou.
Domácí teenagerka za celý zápas ani jednou nepřišla o podání, ve druhé sadě dokonce dvacáté nasazené Češce nadělila "kanára". Nosková utrpěla třetí porážku v řadě.
Turnajová jedenáctka Muchová potvrdila proti Garciaové roli favoritky až díky vítězným tie-breakům, v nichž dohromady ztratila jen tři body. Češka, která zaznamenala celkem sedm es, nevyužila za stavu 5:4 tři mečboly, avšak ve druhé zkrácené hře zcela dominovala.
O osmifinále se utká s další Francouzkou Varvarou Gračovovou, jež nečekaně vyřadila domácí hvězdu Sofii Keninovou.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Zverev (3-Něm.) - Basavareddy (USA) 6:3, 6:3, Shelton (5-Kan.) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 3:1 skreč, Walton (Austr.) - Medveděv (12-Rus.) 6:7 (0:7), 6:4, 6:1, Chačanov (14-Rus.) - Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (8:6), Nardi (It.) - Shapovalov (24-Kan.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Medjedovič (Srb.) - Griekspoor (26-Niz.) 6:4, 7:6 (7:3), Nakashima (27-USA) - Blockx (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (ČR) - Svitolinová (10-Ukr.) 2:6, 6:4, 6:3, Muchová (11-ČR) - Garciaová (Fr.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), Jovicová (USA) - Nosková (20-ČR) 6:3, 6:0, Gračovová (Fr.) - Keninová (24-USA) 6:7 (7:9), 6:3, 6:3, Kesslerová (29-USA) - McNallyová (USA) 6:4, 6:3.