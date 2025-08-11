Tenis

Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Tenistka Barbora Krejčíková otočila ve 2. kole v Cincinnati zápas s Elinou Svitolinovou a desátou nasazenou Ukrajinku porazila 2:6, 6:4, 6:3. Postoupila i Karolína Muchová, která po dvou tie-breacích zdolala Francouzku Caroline Garciaovou. Linda Nosková prohrála 3:6, 0:6 se sedmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou.
Sestřih utkání Barbory Krejčíkové proti Elině Svitolinové | Video: CANAL+ Sport 2

Krejčíková, jež do sezony vstoupila kvůli zranění zad až v polovině května, v prvním setu třikrát ztratila servis a jasně jej prohrála.

Poté se ale zlepšila a navzdory 12 dvojchybám zvítězila poté, co po více než dvou hodinách proměnila při soupeřčině podání druhý mečbol.

Související

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Tennis: National Bank Open (Jakub Menšík)

Ve 3. kole Krejčíková narazí na Jovicovou, jež si hladce poradila s Noskovou.

Domácí teenagerka za celý zápas ani jednou nepřišla o podání, ve druhé sadě dokonce dvacáté nasazené Češce nadělila "kanára". Nosková utrpěla třetí porážku v řadě.

Turnajová jedenáctka Muchová potvrdila proti Garciaové roli favoritky až díky vítězným tie-breakům, v nichž dohromady ztratila jen tři body. Češka, která zaznamenala celkem sedm es, nevyužila za stavu 5:4 tři mečboly, avšak ve druhé zkrácené hře zcela dominovala.

O osmifinále se utká s další Francouzkou Varvarou Gračovovou, jež nečekaně vyřadila domácí hvězdu Sofii Keninovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Zverev (3-Něm.) - Basavareddy (USA) 6:3, 6:3, Shelton (5-Kan.) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 3:1 skreč, Walton (Austr.) - Medveděv (12-Rus.) 6:7 (0:7), 6:4, 6:1, Chačanov (14-Rus.) - Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (8:6), Nardi (It.) - Shapovalov (24-Kan.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Medjedovič (Srb.) - Griekspoor (26-Niz.) 6:4, 7:6 (7:3), Nakashima (27-USA) - Blockx (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (ČR) - Svitolinová (10-Ukr.) 2:6, 6:4, 6:3, Muchová (11-ČR) - Garciaová (Fr.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), Jovicová (USA) - Nosková (20-ČR) 6:3, 6:0, Gračovová (Fr.) - Keninová (24-USA) 6:7 (7:9), 6:3, 6:3, Kesslerová (29-USA) - McNallyová (USA) 6:4, 6:3.

 
Mohlo by vás zajímat

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami
Infografika

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Šílená statistika. Vondroušová pálila brejkboly, Sabalenková si pak na ni postěžovala

Šílená statistika. Vondroušová pálila brejkboly, Sabalenková si pak na ni postěžovala

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán
Tenis sport Obsah Karolína Muchová Caroline Garciaová Barbora Krejčíková Elina Svitolinová Linda Nosková

Právě se děje

před 8 minutami
Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun
Ekonomika

Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

Ruské dodavatele jaderného paliva mají výhledově nahradit Francouzi a Američané.
Aktualizováno před 17 minutami
Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami
Infografika
Tenis

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami

Projděte si tenisové žebříčky ATP a WTA
Aktualizováno před 29 minutami
O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být
Film

O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být

Snímek o identitě, svobodě a vnitřním vzdoru sleduje život fotografky Libuše Jarcovjákové.
před 1 hodinou
Spotlight

"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková

"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková
32:59
před 1 hodinou
Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33
Film

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Slovenskou pěveckou star 70.a 80. let ve snímku nacházíme na konci jeho úspěšného období, zadluženého, s podlomeným zdravím. A díváme se zpět.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila
2:32
Tenis

Dvě Češky v Cincinnati postupují. Zato Nosková tvrdě narazila

Barbora Krejčíková i Karolína Muchová si vyšláply na věhlasné soupeřky. To Linda Nosková zapsala po Praze a Montrealu třetí porážku v řadě.
před 2 hodinami
Česko čeká slunečný týden, v pátek vyvrcholí nejteplejším dnem roku
Domácí

Česko čeká slunečný týden, v pátek vyvrcholí nejteplejším dnem roku

Pátek bude s 37 stupni Celsia pravděpodobně jedním z nejteplejších dnů roku.
Další zprávy